Neymar a accepté une prolongation de contrat de quatre ans avec le Paris Saint-Germain après le début des négociations il y a quelques mois, ont déclaré des sources à ESPN.

Le contrat de l’international brésilien devait expirer en juin 2022, et son nouvel accord le maintiendra dans la capitale française jusqu’en 2026. Le PSG a fait de l’extension de Neymar une priorité et le joueur a tenu à rester plus longtemps au Parc des Princes.

« Je veux rester », a déclaré Neymar dimanche dans une interview à la télévision française. Leonardo, le directeur sportif du PSG, dont la relation avec Neymar Jr. et son père s’est améliorée au cours de la dernière année, a joué un rôle déterminant dans les négociations et l’accord trouvé.

Leonardo veut obtenir le même résultat avec Kylian Mbappe, qui est également en rupture de contrat dans 18 mois. Cependant, jusqu’à présent, l’international français n’a pas décidé de ce qu’il voulait faire, prolonger ou quitter.

Neymar, qui fête ses 29 ans vendredi, se réjouit de poursuivre sa carrière à Paris et pourrait signer très prochainement son nouveau contrat. Idéalement, le club aimerait que tout soit fait avant les huitièmes de finale aller de la Ligue des champions contre Barcelone le 15 février.

Depuis son arrivée au Parc des Princes en août 201 avec un contrat record de 222 millions d’euros en provenance de Barcelone, Neymar a remporté trois titres de Ligue 1, pour aller avec deux Coupes de France, deux Coupes de la Ligue et deux Trophees des Champions.

Il a également terminé deuxième de la Ligue des champions la saison dernière, s’inclinant face au Bayern Munich à Lisbonne (1-0).

Il a franchi le cap des 100 matchs pour le club la semaine dernière, avant la défaite à Lorient dimanche où il a inscrit deux buts.