Neymar n’a jamais fait la une des journaux à Barcelone et son départ continue de laisser des vagues au club catalan, donc tous les yeux seront rivés sur lui lorsque le Paris St Germain rencontrera l’équipe de la Liga en Ligue des champions au début de l’année prochaine. Le Brésilien a marqué 105 buts en quatre saisons avec le Barça et a formé le troisième front le plus meurtrier du football mondial avec Luis Suarez et Lionel Messi, remportant deux titres de Liga et la Ligue des champions.

Lorsque le Barça et Neymar étaient au sommet de leurs pouvoirs en 2017, il a toutefois secoué le football mondial en se dirigeant vers le PSG pour un record de 222 millions d’euros (269,89 millions de dollars).

Ni lui ni les Catalans n’ont été les mêmes depuis.

Neymar a peut-être marqué 79 buts et remporté trois titres de Ligue 1 d’affilée et atteint la finale de la Ligue des champions la saison dernière, mais il n’a jamais eu l’air entièrement heureux dans la capitale française.

Il s’est disputé avec son coéquipier Edinson Cavani lors de sa première saison à propos de la prise de fonctions de pénalité et en 2019, a frappé un fan après la défaite finale de son équipe face au Stade Rennais.

Sa forme a également été interrompue par de graves blessures en 2018 et 2019, alors qu’il était emporté sur une civière en larmes lors de la défaite 1-0 de dimanche face à l’Olympique Lyonnais en championnat avec une apparente blessure à la cheville.

Il doit subir d’autres analyses lundi.

Il a même cherché un retour au Barca en 2019, refusant de s’entraîner avec le PSG pour essayer de faire avancer le mouvement, qui s’est effondré car les Catalans n’étaient pas prêts à respecter son prix demandé.

La saga a aggravé les tensions entre Messi et le président Josep Maria Bartomeu, l’Argentin affirmant qu’il doutait que le club ait fait tout ce qu’il pouvait pour que l’accord se concrétise.

Bartomeu a démissionné en octobre au milieu d’un mécontentement croissant, mais Neymar ne jouera probablement plus jamais pour le Barça.

STRUCTURE FINANCIÈRE

Le club est confronté à la ruine financière, le président par intérim Carles Tusquets ayant récemment annoncé que le Barça avait été contraint de retarder les paiements aux joueurs. Il a également déclaré que le Camp Nou était en train de s’effondrer.

Les conflits financiers du Barça sont d’autant plus remarquables compte tenu de la manne qu’ils ont reçue pour Neymar. Cependant, ils ont gaspillé ses frais de transfert massifs sur des signatures malheureuses telles que Philippe Coutinho pour 160 millions d’euros, Ousmane Dembele pour 105 millions et Antoine Griezmann pour 120 millions.

La situation désastreuse les a amenés à décharger gratuitement Suarez à l’Atletico Madrid en septembre pour économiser sur les salaires, tandis que Messi semble de plus en plus susceptible de quitter gratuitement le club de sa vie en juin prochain.

L’équipe s’effondre également sur le terrain, encore sous le choc de sa défaite humiliante 8-2 contre le Bayern Munich lors des KO de la Ligue des champions la saison dernière.

Ils ont fait leur pire début de saison en championnat en 33 ans et ont mené la Real Sociedad de neuf points. Ils n’ont également pas réussi à gagner leur groupe de Ligue des champions pour la première fois en 14 ans, ce qui a conduit à un lien intimidant avec le PSG.