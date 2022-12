Neymar et le Brésil produisent une présentation classique de la Coupe du monde de jogo bonito

DOHA, Qatar – La beauté du but de Richarlison et du troisième du Brésil a même incité Tite à danser. Cette vue du manager de 61 ans se joignant aux célébrations devrait être de mauvais augure pour le reste des équipes de la Coupe du monde.

La démolition brésilienne 4-1 de lundi contre la Corée du Sud, complétée par une performance hypnotique du retour de Neymar, sert de déclaration au reste du tournoi. Après une phase de groupes où ils ont montré des aperçus de brillance, les 45 premières minutes ont été un flou de jaune et de bleu brillants alors qu’ils démantelaient l’opposition au milieu d’une rafale de films et de tours avec Neymar le marionnettiste en chef. Il avait le match sur un morceau de ficelle alors que le Brésil entrait dans la pause 4-0 – cela aurait facilement pu être le double. C’est ce que Tite appelle leur “audace offensive”.

Ce premier 45 était aussi proche que possible de voir une moitié complète. Prenez ce troisième but de Richarlison. Après qu’un dégagement sud-coréen soit tombé dans sa direction, il a fait rebondir le ballon trois fois sur sa tête, a dépassé son marqueur et l’a renvoyé à Marquinhos. Il a joué une courte passe à Thiago Silva sur le bord de la surface, qui a répondu avec une balle traversante en deux dans le chemin de Richarlison et il a terminé le coup : les deux défenseurs centraux jouant un rôle clé, jouant avec précision pour créer un but digne d’honneur. n’importe quel millésime brésilien.

C’était jogo bonite sous sa forme 2022, le Brésil jouant comme une entité cristallisée. Pendant ces 45 minutes, la compréhension et la confiance étaient totales. Cela s’est étendu à des aspects de la seconde mi-temps – même au point où Casemiro a pris sur lui de retirer un intrus volant du visage de Neymar alors qu’il se préparait à tirer un coup franc en seconde période avec l’attaquant déjà bloqué dans son processus de coup franc – – mais bien sûr avec ce genre d’avantage et la perturbation des substituts, l’intensité baisse.

Nous l’attendions, et Neymar aussi. Le Brésil a vécu un voyage d’émotions contrastées ici au Qatar. Le départ parfait 2-0 contre la Serbie a été entaché par le revers de la perte de Danilo et Neymar sur blessure. Puis est venue la victoire 1-0 contre la Suisse, mais elle a été mise en balance avec la blessure d’Alex Sandro. La défaite 1-0 contre le Cameroun a suivi, tout comme les revers de finition du tournoi pour Alex Telles et Gabriel Jesus. Les performances remarquables de Casemiro contre la Suisse et l’acharnement de Vinicius Junior et Richarlison contre la Serbie ont été perdus dans l’inquiétude et la paranoïa d’une autre compétition se déroulant sans le Séléçao.

Lors de ces deux derniers matchs sans Neymar, il leur manquait une étincelle au milieu du terrain. Ils ont essayé des solutions à court terme : Lucas Paqueta a eu du mal à le remplir contre la Serbie, même si Rodrygo a fait mieux sur le banc. Rodrygo n’a ensuite pas pu maîtriser le rythme contre le Cameroun dans une formation très modifiée et ce match a échappé. Mais bien que Neymar soit incroyablement brillant sur le ballon, il met de l’ordre dans cette équipe. Tite dit que Neymar apporte “le leadership technique”. L’entraîneur adjoint du Brésil, Cesar Sampaio, a ajouté “[Neymar] offre un avantage concurrentiel, il fait la différence sur le terrain.”

Ce ne serait pas une Coupe du monde sans un revers de Neymar. En 2014, il a été blessé alors que le Brésil perdait sa demi-finale 7-1 contre l’Allemagne. En 2018, il est entré dans le tournoi à la suite d’une blessure à la cheville et a essayé de jouer malgré la douleur. Ici, c’est ce coup de cheville contre la Serbie qui a déclenché le retour de souvenirs douloureux. Mais peut-être que ce malheur est un signe que les fortunes brésiliennes s’alignent pour leur sixième triomphe en Coupe du monde.

Neymar – avec sa nouvelle coiffure au peroxyde – était fascinant contre la Corée du Sud, mais surtout, il était la colle. La capacité du Brésil à passer d’une formation à l’autre doit être suffisante pour donner le mal des transports à l’opposition, mais quel que soit le système – qu’il tombe en profondeur, dérive vers l’aile ou joue à deux avec Richarlison, il a trouvé un moyen d’influencer les choses. .

Neymar était fascinant contre la Corée du Sud, mais surtout, il était le ciment qui maintenait l’équipe ensemble dans ce qui était une performance classique du Brésil. Ercin Erturk/Agence Anadolu via Getty Images

“Je suis très content de ma performance”, a déclaré Neymar après le match. “Cela dit, je peux toujours m’améliorer, je ne peux pas être satisfait à 100% de la performance d’aujourd’hui. Nous devons grandir en tant qu’équipe.”

Malgré tous les discours de Neymar, cela rend peut-être un mauvais service au reste de l’équipe : c’était de loin le meilleur match du tournoi de Paqueta et sa finition pour le quatrième du Brésil témoignait de la confiance qu’il avait trouvée. Richarlison était exceptionnel. Raphinha était là pour fournir la passe décisive pour l’ouverture calme de Vinicius. Les quatre arrières de fortune avec Eder Militao à l’arrière droit et Danilo changeant de flanc vers la gauche signifiaient que les efforts de la Corée du Sud étaient en grande partie à distance pendant une grande partie du match. Et puis il y avait Casemiro – l’homme qui pouvait contrôler le rythme cardiaque du jeu.

Le Brésil a souvent fait référence à l’importance du collectif ici au Qatar. Bien qu’il s’agisse d’un langage sportif classique, lorsque vous voyez Neymar célébrer son but sur penalty en courant dans les tribunes pour faire un câlin à Alex Telles, blessé, puis Weverton pour les 10 dernières minutes pour Alisson – le troisième -le gardien de choix était le seul joueur de l’équipe à ne pas avoir participé jusqu’à présent à cette Coupe du monde – vous voyez des manifestations de la vision de Tite pour ce groupe.



1 Connexe

Mais bien sûr, 45 minutes glorieuses dans le stade des conteneurs d’expédition assemblés ne signifieront rien si toute la tour brésilienne s’effondre avant la finale du 18 décembre. La seconde mi-temps a montré qu’ils pouvaient être séparés à l’arrière, et la Corée du Sud méritait son but à la 76e minute. Rien n’est parfait – ce qui est suffisant pour empêcher la complaisance, sans parler des normes auxquelles un joueur brésilien est tenu.

Lorsque vous êtes un joueur du Brésil, il y a des rappels d’attente partout. Depuis les sièges rembourrés des gradins, comme des empereurs romains bienveillants, les élèves de 1998 et 2002 regardaient : Rivaldo, Ronaldo, Cafu et Roberto Carlos. Ils les ont aidés à décrocher leur cinquième étoile en 2002.

Ensuite, il y a les pensées de la nation avec le malade Pelé. Au début de la seconde période, les supporters derrière le but sud-coréen ont dévoilé un tifo envoyant leurs meilleurs vœux et prières à Pelé. Les joueurs ont affiché leur propre bannière à plein temps, qui disait simplement “Pele”. La légende lui-même a envoyé un message de bonne chance à l’équipe plus tôt dans la journée, mais ces rappels du passé ajoutent tous au privilège et à la pression d’être un joueur brésilien dans le présent. Quelle que soit l’époque dans laquelle vous vous trouvez, les succès et les échecs sont à jamais compartimentés et évalués par rapport à l’héritage des grands précédents qui portaient la célèbre chemise.

Cette pression d’attente est constante, mais cette première mi-temps consistait à remplir la chemise, plutôt que de simplement la porter. Et vous avez senti que le retour de Neymar et les performances qui ont suivi ont été le catalyseur de tout cela. C’était la formation que les fans brésiliens réclamaient, et pour ces 11 sur le terrain, l’occasion et le personnel de retour signifiaient pendant 45 minutes qu’ils dansaient et séparaient ce qui aurait pu être un adversaire délicat sous le regard de leur manager Tite. “Ils ont un langage de danse”, a-t-il déclaré par la suite.

Cette performance en première mi-temps a établi la norme et la référence auxquelles nous devons obliger le Brésil. Il n’y a pas de mises en garde ou de clauses de sortie pour ce groupe. Après ce que nous avons vu au stade 974 contre la Corée du Sud, rien de moins que le Brésil obtenant cette sixième étoile sur son maillot serait insuffisant. Tite est au courant. Après avoir salué “l’équilibre” de l’équipe dans sa victoire contre la Corée du Sud, il a enchaîné avec une qualification au sol : “Si vous perdez l’équilibre, cela peut être fatal”.