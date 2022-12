Neymar et le Brésil écrasent la Corée en route vers les quarts de finale de la Coupe du monde

DOHA, Qatar – Le Brésil ressemblait tout à fait au favori du tournoi alors qu’il dansait et se qualifiait pour les quarts de finale avec une victoire 4-1 contre la Corée du Sud au stade 974, éliminant la dernière équipe d’Asie de la Coupe du monde.

S’il y avait la moindre pensée que la Corée du Sud pourrait s’accrocher au Brésil, ces pensées se sont estompées presque immédiatement. Vinicius Junior a inscrit le Brésil au tableau d’affichage après seulement sept minutes de jeu

Lorsque Neymar, de retour de blessure, inscrit un penalty six minutes plus tard, c’est l’extinction des feux. Richarlison et Lucas Paqueta ont également marqué des buts en première mi-temps alors que le Brésil retrouvait sa forme.

De gauche à droite, Vinicius Junior, Raphinha, Lucas Paqueta et Neymar dansent après avoir marqué en route vers une victoire 4-1 contre la Corée du Sud. François Nel/Getty Images

Réaction rapide

1. Neymar et Danilo de retour pour ravitailler le Brésil

L’ombre portée sur le Brésil par la blessure à la cheville de Neymar a pesé lourd au cours de la semaine dernière. Le perdre lui et Danilo lors du match d’ouverture n’avait pas nécessairement d’impact sur les chances de l’équipe d’avancer au début du tournoi, mais cela aurait pu poser des problèmes à plus long terme pour la phase à élimination directe. Lorsque Neymar a obtenu le feu vert dimanche, la conversation s’est transformée en : “Nous verrons à quel point il est en forme.”

Le verdict est tombé : il est de retour. Tout le chemin du retour.

Pendant 80 minutes, Neymar s’est déplacé sur le terrain sans aucun signe de joueur blessé. Et en première mi-temps, avant que le Brésil ne lève le pied, la présence de Neymar a retenu l’attention de la Corée du Sud plus que quiconque.

2 Connexe

L’espace que Neymar a créé pour le reste de l’embarras du Brésil face aux richesses offensives a créé l’un des affichages offensifs les plus excitants de cette Coupe du monde. Cela, combiné au retour de Danilo, est de bon augure pour le Brésil, en particulier après que les efforts de Danilo ont contribué à déséquilibrer la Corée du Sud au milieu de terrain, ce qui les a rendus si vulnérables à plusieurs reprises.

L’avance de 4-0 du Brésil à la mi-temps est à égalité pour la deuxième plus grande à la pause d’une Coupe du monde (la seule plus grande marge était l’avance de 5-0 de l’Allemagne contre le Brésil en 2014).

2. Plus de danse que de défense

Au début du tournoi, l’attaquante brésilienne Raphina a laissé échapper que le Séléçao avait préparé 10 danses pour célébrer les buts avec. Bien sûr, c’était peut-être un peu arrogant, mais cela illustrait l’état d’esprit de cette équipe.

Ils sont venus marquer – marquer beaucoup – et s’amuser à le faire. Mais après une phase de groupes qui a vu les Brésiliens trouver le fond des filets seulement trois fois, le besoin d’une chorégraphie supplémentaire au Qatar ne semblait pas probable.

Puis vint l’assaut. Avec chaque but magnifiquement pris contre la Corée du Sud, une nouvelle danse a suivi. Même Tite, l’entraîneur de 61 ans, est intervenu. Une fois le résultat déterminé, le jeu s’est transformé en une fête. Un carnaval dans le désert, si vous voulez.

Le Brésil ne s’est pas contenté de faire une démonstration absurde d’habileté et de capacité technique, il a rappelé au monde qu’il jouait à un jeu. Et même sur la plus grande scène du sport, les jeux sont censés être amusants.

3. La sortie ne diminue pas le succès de la Coupe du monde pour la Corée du Sud

Dans un groupe avec le Portugal, l’Uruguay et le Ghana, il était possible que la Corée du Sud ait joué à son potentiel au Qatar et n’ait toujours pas atteint les huitièmes de finale. Qu’ils soient sortis du groupe, laissant l’Uruguay derrière dans le processus, garantissait que cela resterait dans les mémoires comme un tournoi réussi.

Neymar bégaie et passe le ballon devant le Sud-Coréen Kim Seung-gyu pour le deuxième but du Brésil dans leur 4-1 en huitièmes de finale lundi. Carl Recine/Getty Images

Peut-être qu’après avoir vu des bouleversements choquants dans les phases de groupes, il y avait un faux espoir que la même chose était possible contre le Brésil, mais le gouffre de talent était évident quelques minutes après le début du match. Il n’y a pas un seul joueur sur la liste sud-coréenne qui briserait le onze de départ du Brésil – oui, y compris Son Heung-min – et lorsque c’est le cas, il n’est pas nécessaire de critiquer une défaite aussi déséquilibrée.

Pour Son, la Coupe du monde aurait pu mieux se dérouler. Il est l’un des meilleurs joueurs offensifs au monde, donc pour lui, ne marquer aucun des quatre matchs de l’équipe est décevant. Pourtant, ce n’était que la troisième fois que la Corée du Sud atteignait ce stade du tournoi et elle a participé à toutes les Coupes du monde depuis 1986.

Notes des joueurs

Brésil: Alisson 7, Danilo 7, Thiago Silva 7, Marquinhos 7, Casemiro 7, Lucas Paqueta 8, Richarlison 8, Neymar 8, Raphinha 8, Eder Militao 7, Vinicius Junior 8

Sous-titres : Bremer 6, Dani Alves 6, Rodrygo 6, Bariel Martinelli 6, Weverton n/a

Corée du Sud: Kim Seunggyu 5, Kim Jinsu 5, Kim Minjae 5, Jung Wooyoung 5, Hwang Ibbeom 5, Son Heung-min 6, Cho Guesung 6, Lee Jaesung 5, Hwang Heechan 5, Kim Moonhwan 6, Kim Younggwon 6

Sous-titres : Hong Chul 5, Paik Seung-Ho 5, Son Jun-Ho 5, Lee Kang-In 5, Hwang Ui-Jo 5

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Richarlison, Brésil

Il y a une règle non écrite ici selon laquelle si un but arrive à la fin d’une séquence de passes complexe initiée par les trois jonglages de tête consécutifs par le buteur, ce joueur est reconnu dans cet espace. C’était plus qu’un moment magique de la part de Richarlison, il était au cœur du Brésil en attaque alors qu’il prenait le contrôle.

PIRE : Kim Jin-Su, Corée du Sud

Kim Jin-Su a eu une nuit difficile à l’arrière gauche, ce qui allait être une tâche difficile pour quelqu’un habitué à défendre dans la K-League.

Faits saillants et moments marquants

Les moments forts de ce match sont nombreux – tant que vous êtes un fan du Brésil.

Il n’a fallu que six minutes au Brésil pour commencer la fête alors que la défense sud-coréenne était détraquée. Vinicius Junior a calmement choisi sa place et a renvoyé le gardien de but Kim Seung-Gyu.

Il n’a fallu que 7 minutes au Brésil pour prendre la tête ⚡️ Vinícius Júnior donne l’avantage au Brésil 🇧🇷 pic.twitter.com/KPngbHAP5T – Football FOX (@FOXSoccer) 5 décembre 2022

D’autres buts ont suivi, Neymar inscrivant un penalty à la 13e minute et Richarlison à la 29e.

À ce moment-là, il est devenu assez clair que la Corée du Sud n’allait pas pouvoir arrêter cette fête et le manager du Brésil, Tite, s’est même joint aux célébrations dansantes.

Tite se joint à la fête 😂🇧🇷🕺 pic.twitter.com/JXnAe8JHnG – Football FOX (@FOXSoccer) 5 décembre 2022

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Avec son but contre la Corée du Sud, Neymar rejoint Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Xherdan Shaqiri et Ivan Perisic comme les seuls joueurs à avoir marqué lors de chacune des trois dernières Coupes du Monde de la FIFA.

Les six derniers buts de Neymar en équipe nationale ont été des tirs au but. Neymar a converti ses 13 derniers tirs au but pour le Brésil (fusillades non comprises).

Neymar est devenu le troisième joueur brésilien à marquer lors de trois éditions différentes de la Coupe du monde, aux côtés de Ronaldo et Pelé.

Suivant

Brésil: Avec leur victoire, le Brésil passe aux quarts de finale où il affrontera la Croatie le 9 décembre.

Corée du Sud: Les Sud-Coréens sont exclus de la Coupe du monde.