Neymar et le Brésil commencent la campagne en tant que favoris

Rien n’incarne Thanksgiving comme regarder la Coupe du monde mais c’est là où nous en sommes avec cette édition d’automne. Avec la Journée de la Turquie demain, nous nous attendons à une fête du football avec les favoris du tournoi, le Brésil en action contre la Serbie, Cristiano Ronaldo et le Portugal affrontant le Ghana, et l’Uruguay affrontant la Corée du Sud dans un affrontement pour les équipes de chevaux noirs.

Mais les résultats de mercredi se sont avérés être un apéritif digne de la corne d’abondance de jeudi. Le Japon a surpris l’Allemagne, tandis que le Canada a été malchanceux face à la Belgique. Et peut-être inspirée par la liste complète des actions à venir de la NFL, l’Espagne a marqué un touché proverbial contre le Costa Rica dans une raclée 7-0.

Assurez-vous de vous renseigner auprès d’ESPN tout au long du tournoi car nous vous apportons les dernières nouvelles du Qatar. Voici ce que vous avez peut-être manqué des événements de la Coupe du monde de mercredi.

Neymar s’approche de la marque de Pelé mais le Brésil en état d’alerte

Nous avons vu l’Argentine s’incliner face à l’Arabie saoudite dans une défaite monumentale mardi, et plus tôt mercredi, l’Allemagne, quadruple vainqueur de la Coupe du monde, s’est inclinée contre le Japon. Le Brésil, grand favori pour soulever le trophée au Qatar, subira-t-il un sort similaire face à la Serbie jeudi ?

Tout peut arriver, mais l’entraîneur du Brésil, Tite, a averti son équipe de ne rien prendre pour acquis à ce stade, déclarant aux journalistes que “chaque équipe est fière et veut faire de son mieux dans une Coupe du monde”. Cela sonne particulièrement vrai pour son équipe, qui cherche à remporter un sixième titre sans précédent et son premier en 20 ans.

“Je ne peux pas assumer la responsabilité des 20 dernières années, seulement quatre”, a-t-il déclaré. “Nous avons un grand pays, passionné de football, et cela sert aussi d’outil d’éducation. Non seulement nous avons la pression, mais nous en profitons, car le rêve fait partie de la vie.”

Neymar et le Brésil lancent leur campagne de Coupe du monde jeudi. Christopher Lee/Getty Images

Lorsque le Brésil entrera sur le terrain, il aura sans doute l’équipe la plus profonde et la plus équilibrée de tous les tournois, avec des meneurs de jeu à tous les postes. Alisson est l’un des meilleurs gardiens de but du secteur, et il y a peu de défenseurs centraux avec la vitesse et la qualité de Marquinhos, associés soit à la classe et à l’expérience de Thiago Silva, soit à la vitesse d’Eder Militao.

Leurs options d’attaque sont presque injustes. Lucas Paqueta, Richarlison, Raphinha et Vinicius Junior permettent au Brésil de marquer de nombreuses manières différentes.

Et pour Neymar ? Les attentes élevées pour lui dans un maillot brésilien ont toujours semblé injustes, mais cela changera s’il fait deux choses : gagner la Coupe du monde et marquer au moins trois buts pour battre le record de Pelé pour le plus par un joueur de l’équipe nationale masculine brésilienne. Pas de pression.

Le Portugal accueille un vrai match au milieu du cirque Ronaldo

“Je ne comprends pas votre insistance sur ce sujet car il n’y a rien.” C’est ce que le milieu de terrain portugais Bernardo Silva a déclaré mercredi à une nuée de journalistes à propos du drame qui entoure la situation du club de Cristiano Ronaldo.

Pour récapituler, Ronaldo a critiqué Man United de manière très publique, ce qui a conduit à des moments gênants avec ses coéquipiers, et finalement lui et le club ont décidé de se séparer. Tout cela à venir pendant que le Portugal se prépare pour le match de jeudi contre le Ghana.

Mais pour contrer la réponse assiégée de Silva, il y a quelque chose à ce sujet. C’est Ronaldo après tout, qui vise un dernier coup pour remporter le seul trophée majeur pas son cabinet, et maintenant un agent libre pour les clubs en janvier.

Des sources ont déclaré à ESPN que Ronaldo – qui n’a pas parlé aux journalistes – devrait débuter contre le Ghana jeudi, mais que l’entraîneur Fernando Santos envisage déjà de le laisser tomber pour leur deuxième match contre l’Uruguay. Santos pense toujours que Ronaldo est le meilleur joueur du Portugal “dans la surface”, mais étant donné qu’il s’attend à ce que davantage de matchs contre l’Uruguay se jouent entre les deux surfaces de réparation, il envisage donc d’autres options.

Donc, que le rôle de Ronaldo soit plus tactique ou une tentative de prendre le regard médiatique de l’équipe, nous verrons. Quoi qu’il en soit, il y a probablement un soulagement dans le camp du Portugal juste pour lancer le bal.

Angleterre vs États-Unis : projections, choix des parieurs, mises à jour

Alors que les activités du Black Friday aux États-Unis consistent à se tenir devant un magasin d’électroménagers à 2 heures du matin pour acheter une nouvelle télévision ou une nouvelle machine à laver, cette année, vous pouvez ajouter l’Angleterre contre les États-Unis à vos activités.

Avec le nul de l’équipe américaine contre le Pays de Galles il y a deux jours, quelles sont leurs chances de sortir de leur groupe ? Leur match contre l’Angleterre vendredi est-il une victoire incontournable ? S’ils ne le font pas, que peuvent-ils faire contre l’Iran lors du dernier match de groupe ? Nous décomposons tous les scénarios et perspectives de paris ici.

Quant à la façon dont l’équipe se sent après ce résultat difficile 1-1 contre le Pays de Galles, la description de l’ambiance dans les vestiaires par le milieu de terrain américain Brenden Aaronson reflète probablement le sentiment plus large de la base de fans.

“Déçu”, a-t-il déclaré. “Tout le monde était assez déçu.”

Dans l’ensemble, attendez-vous à des changements probables dans la formation contre l’Angleterre. Aaronson pourrait commencer contre Weston McKennie au milieu de terrain, et il y aura plus de changements à l’avant et dans la défense. Renseignez-vous sur les dernières nouvelles de ce que nous entendons du camp américain.

Et quant à l’Angleterre, elle pousse un soupir de soulagement alors que l’attaquant vedette Harry Kane devrait être rejoint malgré une blessure à la cheville, ont déclaré des sources à ESPN. Le joueur de 29 ans a subi une analyse qui aurait été plus préventive qu’en réponse à une détérioration de son état après avoir été remplacé à 14 minutes de la victoire 6-2 de lundi contre l’Iran.

Les meilleurs morceaux d’aujourd’hui

Après une fracture du crâne, le retour de Raul Jimenez dans l’équipe mexicaine a été remarquable

Deux ans se sont écoulés depuis sa grave blessure à la tête, et bien que Raul soit la clé si le Mexique participe à la Coupe du monde, son retour en soi est une joie.

L’Espagne bat le Costa Rica et commence la campagne de la Coupe du monde avec style Gavi entre dans l’histoire

L’Espagne a livré une masterclass contre le Costa Rica lors de son match d’ouverture de la Coupe du monde, prouvant que l’équipe de Luis Enrique peut faire une course profonde pour le trophée.

Courtois nie la supériorité de l’équipe canadienne et assure la victoire imméritée de la Belgique

La Belgique a mal joué contre le Canada, avec Eden Hazard et Kevin De Bruyne invisibles. Mais cela n’avait pas d’importance grâce à leur gardien de but.

Vos meilleurs paris (cotes via Caesars Sportsbook)

Si vous cherchez à parier sur la Coupe du monde, les contributeurs ESPN Paul Carr, Dan Thomas et Dalen Cuff sont là pour vous donner des conseils clés sur les cotes, les options et les contrats à terme.

Voici ce que nous avons pour les matchs de jeudi.

Groupe G

Suisse (-135) vs. Cameroun (+420), Nul (+240)

Manchette Dalen : La Suisse vient de terminer une course impressionnante vers les quarts de finale de l’Euro de l’été dernier, notamment en éliminant la France en huitièmes de finale. Essentiellement, cette même équipe est de retour maintenant qui a dominé son groupe lors des qualifications devant l’Italie. J’ai encore des questions sur leur capacité à marquer, mais je sais que leur défense et leur approche à l’arrière sont si solides, n’accordant que deux buts en huit matches de qualification. J’aime que les Suisses gardent une cage inviolée +100.

Paul Carr : J’aime que les deux équipes marquent un but dans celui-ci (+120), chaque équipe étant plus forte au milieu de terrain et en attaque qu’en défense. Il est toujours possible qu’une équipe ou l’autre devienne conservatrice et verrouille les choses défensivement, mais ce n’est pas le style du Cameroun. L’attaquant d’origine camerounaise Breel Embolo pourrait faire les honneurs pour la Suisse, tandis qu’André-Frank Zambo Anguissa et Toko Ekambi trouveront un moyen de faire entrer le Cameroun dans l’échiquier.

Daniel Thomas : Je pense que cela va être une affaire à faible score. Je prendrais les moins de 1,5 buts (+200).

Brésil (-225) contre Serbie (+625), match nul (+330)

Manchette: J’aime l’équipe de Serbie, donc ce n’est pas un jeu sur leur futilité, mais plutôt sur la domination du Brésil. Quand les gens pensent au Brésil, ils pensent flair, offense, Ô Jogo Bonito… ils ont ça à revendre mais défensivement ils sont tellement solides. N’allouant que cinq buts dans toutes les qualifications sud-américaines et possédant sans doute le meilleur gardien du monde à Alisson. J’aime que le Brésil gagne 2-0 (+145).

Carr : Le Brésil semble certain de marquer ici, avec neuf (!) attaquants de qualité sur la liste et une moyenne de 2,4 buts par match en qualifications. La défense de la Serbie est solide et a également concédé au moins un but lors de 11 des 14 matches de qualification et de la Ligue des Nations au cours des deux dernières années. Je pense donc que nous obtenons des buts ici, d’une manière ou d’une autre, et j’aime plus de 2,5 buts (-135), même avec Aleksandar Mitrovic une décision de la journée à cause d’une blessure.

Thomas: C’est parti alors les favoris pour tout gagner. Le Brésil a été tellement amusant à regarder ces derniers temps et j’espère qu’il pourra apporter cette qualité à ce tournoi. Espérons beaucoup de buts. Je reprends 3,5 (+185).

Groupe H

Uruguay (-130) contre Corée du Sud (+400), match nul (+240)

Manchette: Son Heung-Min est peut-être plus précieux pour son équipe sud-coréenne que n’importe quel joueur du tournoi. Après cette fracture faciale, il s’est entraîné avec un masque facial, il semble qu’il jouera. La forme de Son reste une question alors que l’Uruguay a un grand mélange de vétérans qui ont eu du succès dans ce tournoi et de sang jeune qui revigore maintenant le groupe. J’aime que l’Uruguay remporte le groupe +185 et démarre fort dans son match d’ouverture. Uruguay vainqueur (-135).

Carr : Dalen a essentiellement volé tout mon baratin ici, car j’avais aussi l’Uruguay pour gagner ce groupe avant le tournoi. L’Uruguay a tellement de talent à chaque poste, et un mélange idéal de jeunesse et d’expérience. La Corée du Sud est meilleure que vous ne le pensez probablement, et Kim Min-Jae de Naples donnera toujours une chance à la défense. Mais cette paire de milieux de terrain uruguayens composée de Federico Valverde et Rodrigo Bentancur devrait faire la différence dans une victoire de l’Uruguay (-135).

Thomas: J’adore Valverde et les chances qu’il marque à tout moment à +450 semblent pour le moins généreuses.

Portugal (-270) contre Ghana (+850), match nul (+340)

Manchette: Je pense que le Portugal est meilleur sans Cristiano Ronaldo dans le onze de départ. Ajoutez à cela sa sortie de Manchester United, a conduit à une dynamique glaciale et inconfortable au sein de l’équipe qui était visible lorsque Ronaldo s’est présenté au camp du Portugal. Le manager Fernando Santos ne le fera pas asseoir. Pendant ce temps, le Ghana a quelques vieilles têtes qui savent ce que c’est que de sortir du groupe toujours sur cette liste. J’aime que les Black Stars obtiennent un résultat, mon jeu est la Double Chance (gagner ou faire match nul) +200.

Thomas : Ronaldo buteur à tout moment +120. Ça doit être lui.

Nouvelles et notes

Quoi d’autre a attiré notre attention

Non seulement le Japon a été contrarié par l’Allemagne, mais ses fans ont également poursuivi une merveilleuse tradition d’après-match qui a maintenant été pratiquée dans plusieurs tournois majeurs.

Après leur victoire choquante contre l’Allemagne, les supporters japonais sont restés après le match pour nettoyer le stade. Respecter ❤️👏 @ESPNFC pic.twitter.com/ocDtsyXXXB – ESPN (@espn) 23 novembre 2022

Et pour conclure, vous avez probablement déjà vu l’étourdissement gagnant de l’Arabie saoudite contre l’Argentine sur chaque bobine de temps fort et sous tous les angles. Mais, l’avez-vous vu reconstitué avec un tas de Legos ?