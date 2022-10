Neymar et Barcelone seront jugés pour corruption et escroquerie

Neymar a quitté Santos pour Barcelone en 2013. Rich Graessle/Icône Sportswire

L’attaquant brésilien Neymar sera jugé la semaine prochaine pour fraude et corruption suite à son transfert à Barcelone de Santos en 2013 et le plaignant, la société d’investissement brésilienne DIS, a déclaré jeudi qu’il réclamait une peine de cinq ans de prison.

Outre Neymar, les accusés du procès intenté par les procureurs espagnols, qui débute lundi à Barcelone, sont ses parents, les deux clubs, les anciens présidents du Barca Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell, et l’ancien président de Santos Odilio Rodrigues.

L’affaire découle d’une plainte de DIS, une société brésilienne qui détenait 40% des droits de Neymar lorsqu’il était à Santos. Il fait valoir qu’il a perdu sa part légitime du transfert parce que la vraie valeur de l’accord a été sous-estimée.

Neymar a nié les allégations mais a perdu un appel devant la Haute Cour espagnole en 2017, ce qui a ouvert la voie au procès.

Reuters a contacté les représentants de Neymar et de ses parents pour commentaires.

Rosell a également nié tout acte répréhensible. Ses représentants n’ont pas répondu à une demande de commentaire.

Barcelone et les avocats représentant Bartomeu ont refusé de commenter l’affaire. Santos n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire et Rodrigues n’a pas pu être joint immédiatement.

DIS demande également des peines de prison pour Rosell et Bartomeu, et une amende de 149 millions d’euros (144 millions de dollars).

Les procureurs espagnols veulent une peine de deux ans de prison pour Neymar et le paiement d’une amende de 10 millions d’euros et de cinq ans de prison pour Rosell plus une amende de 8,4 millions d’euros pour le club espagnol.

DIS a acquis 40% des droits de Neymar alors qu’il avait 17 ans en échange de 2 millions d’euros. Il fait valoir que la vente du joueur à Barcelone était bien inférieure à sa valeur marchande réelle.

Barcelone a déclaré au moment du transfert de Neymar que le montant du transfert était de 57,1 millions d’euros, dont 40 millions d’euros ont été versés à la famille de Neymar.

DIS a reçu une part de 40 % des 17,1 millions d’euros restants qui ont été versés à Santos.

“Les droits de Neymar n’ont pas été vendus au plus offrant. Certains clubs ont proposé jusqu’à 60 millions d’euros”, a déclaré l’avocat du DIS Paulo Nasser lors d’une conférence de presse à Barcelone jeudi.

Le tribunal de Barcelone où se tiendra le procès a déclaré que Neymar devra comparaître en personne lundi pour le premier jour, mais on ne sait pas s’il lui sera demandé de rester pendant toute l’audience qui pourrait durer deux semaines.

Neymar, ses parents, Rosell et Bartomeu commenceront leur témoignage vendredi prochain.