Neymar est prêt à quitter le PSG si une bonne offre émerge – sources

Neymar est prêt à quitter le Paris Saint-Germain cet été alors qu’il lui reste encore quatre ans de contrat, ont déclaré des sources à ESPN, et le club est prêt à le laisser partir si la bonne offre se concrétise.

Les champions de Ligue 1 ont tenté de lui trouver un club l’été dernier mais n’ont pas pu obtenir de véritables offres pour leur n°10. La superstar, qui a eu 31 ans en février et se remet d’une opération à la cheville, ne voulait pas quitter la capitale française à cette fois, mais des sources ont déclaré qu’il avait changé d’avis ces dernières semaines et avait ouvert la porte à un éventuel départ.

Environ 50 ultras du PSG se sont présentés la semaine dernière chez Neymar pour exiger qu’il quitte le club. Des sources ont déclaré que Neymar avait changé d’avis quant à savoir s’il voulait ou non rester à Paris, tout en ajoutant qu’il ne se sentait plus le bienvenu et pensait qu’il serait préférable de jouer ailleurs la saison prochaine.

Des sources ont déclaré que l’international brésilien préférerait passer en Premier League, qui abrite les quelques équipes qui pourraient se permettre de payer le salaire de Neymar de 40 millions d’euros par an et de couvrir ce qui serait probablement des frais de transfert importants.

Le PSG a payé à Barcelone une clause de libération de 222 millions d’euros à l’été 2017 pour amener Neymar au Parc des Princes, et des sources ont déclaré que les Parisiens seraient accommodants sur la structure d’un accord avec un prêt incluant une option pour rendre tout mouvement permanent sur la table. si cela pouvait aider à faire avancer le joueur.

Le président du PSG, Nasser al Khelaifi, a rencontré le nouveau propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, en février, pour discuter d’un éventuel accord pour Neymar entre les deux clubs. Les deux ont parlé depuis de Neymar, selon des sources, qui ont ajouté que Boehly est un grand fan de Neymar et aimerait le voir à Stamford Bridge.

Neymar n’envisagerait pas un retour dans son Brésil natal pour le moment, ont ajouté des sources, et il ne veut jouer pour aucun club en Espagne autre que Barcelone, qui n’a pas l’intention de déménager pour leur ancienne star.