Neymar est l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football mondial, déclare le sélectionneur du Brésil

L’entraîneur brésilien Fernando Diniz a défendu Neymar après de récentes critiques, qualifiant l’ancien attaquant de Barcelone de « l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football mondial ».

Neymar, qui joue désormais pour Al-Hilal en Saudi Pro League après avoir passé six saisons avec le Paris Saint-Germain, a été critiqué par les supporters et les médias brésiliens après leur match nul décevant à domicile contre le Venezuela la semaine dernière.

Le joueur de 31 ans a également été touché par un sac de pop-corn lancé depuis les tribunes par des supporters de l’Arena Pantanal de Cuiaba jeudi.

« Aucun entraîneur au monde n’abandonnerait Neymar avec la faim et le désir qu’il a », a déclaré Diniz.

« Encore, [against Venezuela] il a été décisif, il a délivré une passe décisive. J’ai déjà dit que Neymar est l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football brésilien et du football mondial. »

Neymar a récemment dépassé Pelé pour devenir le meilleur buteur de tous les temps du Brésil, mais l’ancien attaquant de Santos n’a pas encore remporté un honneur majeur avec son équipe nationale.

« Une chose qui mérite d’être mentionnée, ce sont les chiffres de Neymar », a déclaré Diniz. « Il est premier dans presque tous les aspects importants pour un attaquant : premier pour les buts, les passes décisives, la participation aux buts, les dribbles… les chiffres expliquent pourquoi il est ici. »

Neymar s’est également défendu après le match et l’incident du pop-corn, affirmant qu’il n’aimait rien de plus que représenter le Brésil.

« Je ne viens pas ici en vacances, encore moins pour me promener », dit-il. « Je suis venu pour faire ce que j’aime le plus, c’est-à-dire jouer au football et défendre mon pays.

« De toute évidence, nous faisons de notre mieux, donnons le meilleur de nous-mêmes, et souvent le résultat n’arrive pas, et ce n’est pas ce que les fans attendent. »

