Neymar en pleurs se blesse à la cheville lors de la victoire du Brésil en Coupe du monde

LUSAIL, Qatar (AP) – L’attaquant brésilien Neymar avait de la glace à la cheville et pleurait sur le banc après avoir été remplacé lors de la victoire 2-0 de l’équipe contre la Serbie lors de la Coupe du monde jeudi.

Neymar s’est blessé à la cheville droite en seconde période et a été remplacé à la 79e minute. Il a été plaqué durement à quelques reprises pendant le match et boitait et grimaçait avant de devoir quitter le terrain.

Il était en larmes sur le banc lorsque les médecins ont commencé à le soigner dans les dernières minutes du match au stade Lusail. Il a tiré sa chemise par-dessus sa tête alors que les médecins collaient de la glace autour de son pied. Il est entré dans le vestiaire en boitant et avec une cheville enflée.

Le médecin brésilien Rodrigo Lasmar n’a pas spéculé sur l’étendue de la blessure, affirmant que l’état de santé de Neymar serait évalué.

“Voyons comment il réagit”, a déclaré Lasmar aux médias brésiliens. « Nous avons commencé le traitement, mais nous devons être prudents et patients. Il est trop tôt pour dire quoi que ce soit. On verra comment ça évolue. »

Neymar a subi une série de blessures depuis la Coupe du monde 2018 mais est arrivé au Qatar en bonne forme. Lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil, son tournoi s’est terminé par une blessure au dos en quart de finale contre la Colombie, lorsqu’il a dû être évacué du terrain sur une civière.

Neymar, 30 ans, n’a pas encore remporté de titre majeur avec l’équipe nationale. Il a aidé la “Seleção” à remporter la Coupe des Confédérations 2013 et sa première médaille d’or olympique aux Jeux de Rio de Janeiro 2016.

Avec 75 buts pour l’équipe nationale, il est à deux du record de buts de Pelé.

