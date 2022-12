Neymar égalise le record de Pelé mais perd encore en Coupe du monde

AL RAYYAN, Qatar (AP) – Neymar a quitté le terrain avec son coéquipier Dani Alves à ses côtés, les larmes coulant toujours sur les joues de l’attaquant brésilien.

D’autres joueurs avaient déjà tenté de consoler Neymar alors qu’il pleurait alors qu’il était assis près du milieu de terrain, tête baissée, cachant son visage.

Il n’y avait pas grand-chose qu’ils pouvaient dire pour que la plus grande star de l’équipe lève la tête.

Encore une fois, il y a eu de la déception au lieu de la joie à la fin d’une Coupe du monde pour Neymar. Encore une fois, il n’a pas pu mener le Brésil à un titre majeur.

C’était son troisième échec à une Coupe du monde, et ses seuls triomphes avec l’équipe nationale sont la Coupe des Confédérations 2013 et les Jeux olympiques de Rio de Janeiro 2016, lorsque le Brésil a remporté sa première médaille d’or en football.

Il a marqué vendredi pour passer à égalité avec Pelé en tant que meilleur buteur de tous les temps du Brésil avec 77 buts, mais la Seleção a fini par perdre contre la Croatie 4-2 lors d’une séance de tirs au but en quarts de finale après que le match se soit terminé 1-1 après prolongation.

Neymar n’a jamais eu la chance de tirer un penalty après que Rodrygo et Marquinhos aient raté leurs tirs au but.

“Il aurait tiré le cinquième penalty”, a déclaré l’entraîneur du Brésil, Tite. “C’est celui qui a le plus de pression, et il serait le joueur avec le plus de qualité et de préparation mentale pour tirer.”

Neymar a marqué son but dans le temps supplémentaire avec un tir du pied droit après avoir traversé la défense et dribblé devant le gardien croate pour égaler le record de Pelé. Il est entré dans le tournoi à deux buts du jalon et a marqué son 76e en huitièmes de finale contre la Corée du Sud après son retour d’une blessure à la cheville.

Le Brésil était sur le point de revenir en demi-finale pour la première fois depuis 2014, mais à la place, Neymar avait l’air angoissé depuis le milieu de terrain alors que le remplaçant croate Bruno Petkovic égalisait à la 117e minute.

Neymar n’a pas non plus joué dans les quatre derniers du tournoi que le Brésil a organisé il y a huit ans. Il s’est gravement blessé au dos en quart de finale contre la Colombie, puis a vu ses coéquipiers s’incliner 7-1 face à l’Allemagne.

Neymar, 30 ans, a marqué ses 77 buts en 124 matches avec le Brésil. Les buts de Pelé sont survenus en 92 apparitions avec l’équipe nationale entre 1957 et 1971.

Pelé est resté dans un hôpital au Brésil alors qu’il se fait soigner pour une infection respiratoire aggravée par le COVID-19. Le dernier rapport médical indique que Pelé, 82 ans, qui a subi une intervention chirurgicale l’année dernière pour enlever une tumeur du côlon, allait mieux.

Ronaldo, vainqueur de la Coupe du monde avec le Brésil en 2002, est troisième sur la liste avec 62 buts en 98 matches.

Pelé a remporté trois Coupes du monde, y compris à l’âge de 17 ans lors du tournoi de 1958. Il a également aidé le Brésil à remporter la Coupe du monde en 1962 et 1970.

Neymar a joué pour la première fois pour le Brésil à l’âge de 18 ans en 2010. Il est le seul autre joueur brésilien autre que Pelé et Ronaldo à avoir marqué dans trois Coupes du monde différentes.

Neymar s’est blessé aux ligaments de la cheville lors de la première victoire du Brésil contre la Serbie, et sa participation au reste du tournoi était mise en doute à cause de la blessure. Il est revenu dans la formation de départ après avoir raté deux matchs de groupe et a joué environ 80 minutes lors de la victoire 4-1 du Brésil contre la Corée du Sud lundi.

L’attaquant a eu des problèmes à la cheville droite dans le passé, faisant partie d’une série de blessures depuis la Coupe du monde 2018 en Russie. Une autre entorse à la cheville droite l’a contraint à rater la Copa América 2019, remportée par le Brésil.

Contes Azzoni, The Associated Press