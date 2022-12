Neymar égale Pelé en tant que meilleur buteur de tous les temps du Brésil avec un 77e but

Neymar a marqué dans le temps additionnel de la prolongation lors du quart de finale du Brésil contre la Croatie lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, pour égaler le record de Pelé de 77 buts brésiliens.

Neymar a marqué d’un tir du pied droit après avoir traversé la défense et dribblé devant le gardien croate pour égaler le record de Pelé. Il est entré dans le tournoi à deux buts du jalon et a marqué son 76e en huitièmes de finale contre la Corée du Sud après son retour d’une blessure à la cheville.

Le joueur de 82 ans a triomphé en 1958, 1962 et 1970 avec la Selecao et a déclaré plus tôt cette semaine qu’il regardait son pays jouer au Qatar depuis l’hôpital.

Neymar est toujours à la poursuite de son premier, le Brésil, quintuple vainqueur record, ayant remporté le trophée pour la dernière fois en 2002, huit ans avant de faire ses débuts internationaux.

Pelé est resté dans un hôpital au Brésil pour soigner une infection respiratoire aggravée par le COVID-19. Le dernier rapport médical indique que Pelé, âgé de 82 ans, qui a subi une intervention chirurgicale l’année dernière pour retirer une tumeur du côlon, allait bien.

Neymar, 30 ans, a marqué ses 77 buts en 124 matches avec le Brésil. Les buts de Pelé sont survenus en 92 apparitions avec l’équipe nationale entre 1957 et 1971.

Ronaldo, vainqueur de la Coupe du monde avec le Brésil en 2002, est troisième sur la liste avec 62 buts en 98 matches.

Neymar a joué pour la première fois pour le Brésil à l’âge de 18 ans en 2010. Il tente de remporter son premier titre majeur avec l’équipe nationale. Pelé a remporté trois Coupes du monde, dont celle de 17 ans lors du tournoi de 1958. Il a également aidé le Brésil à remporter la Coupe du monde en 1962 et 1970.

Neymar dispute sa troisième Coupe du monde et est le seul autre joueur brésilien autre que Pelé et Ronaldo à avoir marqué dans trois Coupes du monde différentes. Il a aidé la Seleçao à remporter la Coupe des Confédérations 2013 et sa première médaille d’or olympique aux Jeux de Rio de Janeiro 2016.

Neymar s’est blessé aux ligaments de la cheville lors de la première victoire du Brésil contre la Serbie, et sa participation au reste du tournoi était mise en doute à cause de la blessure. Il est revenu dans la formation de départ après avoir raté deux matchs de groupe et a joué environ 80 minutes lors de la victoire 4-1 du Brésil contre la Corée du Sud lundi.

Il a été éliminé de la Coupe du monde 2014 après s’être blessé au dos en quart de finale contre la Colombie. Le Brésil a finalement perdu contre l’Allemagne 7-1 en demi-finale.

La cheville droite avait déjà causé des problèmes à Neymar dans le passé, faisant partie d’une série de blessures depuis la Coupe du monde 2018 en Russie. Une autre entorse à la cheville droite l’a contraint à rater la Copa América 2019, remportée par le Brésil.

