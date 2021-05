Neymar du PSG signe une prolongation de contrat jusqu’en 2025

L’attaquant du Paris Saint-Germain Neymar a signé une prolongation de contrat de quatre ans, a annoncé samedi le club.

« Je suis très heureux, très heureux de prolonger mon contrat avec Paris jusqu’en 2025 », a-t-il déclaré.

« La vérité est que je suis très heureux de rester ici quatre ans de plus, de faire partie du projet du club, d’essayer de remporter des titres, d’essayer de réaliser notre plus grand rêve qui est la Ligue des champions.

« Je suis donc heureux de rester au club, d’en faire partie et de prolonger mon contrat. »

Neymar, 29 ans, a rejoint le PSG en 2017 en provenance de Barcelone de la Liga pour un montant de transfert record de 222 millions d’euros (270,02 millions de dollars).

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Il a déclaré qu’il voulait quitter le PSG en 2019 au milieu des informations selon lesquelles il voulait retourner à Barcelone, mais est finalement resté avant que le club n’atteigne la finale de la Ligue des champions la saison dernière.

« Le premier facteur est le bonheur. La joie de faire partie de cette équipe, de l’équipe, du Paris Saint-Germain, du club », a ajouté Neymar.

« Et puis, bien sûr, les affinités que j’ai avec le club, avec le travail, avec les joueurs qui sont dans l’équipe aujourd’hui, avec un grand entraîneur qui va certainement nous aider encore plus. Ces choses vous font croire au projet même Suite. »

Le PSG cherche également à prolonger le contrat de Kylian Mbappe alors que le contrat de l’attaquant français de 22 ans expire à la fin de la saison prochaine.

Lors de sa première conférence de presse du PSG en deux ans la semaine dernière, Neymar s’est dit « vraiment heureux » au club, faisant allusion à une éventuelle prolongation de son contrat.

Il n’a cependant pas été en mesure d’aider l’équipe à atteindre une deuxième finale consécutive de la Ligue des champions, le PSG étant éliminé en demi-finale par Manchester City avec une défaite totale de 4-1.

« Bien sûr, mon objectif en arrivant au Paris Saint-Germain était d’aider le Paris Saint-Germain au sommet, parmi les meilleurs, et nous nous rapprochons », a déclaré Neymar.

« Nous gagnons de plus en plus d’expérience pour nous aider à négocier ce type de matches, pour savoir jouer en Ligue des champions. Et Paris est sur la bonne voie, nous nous rapprochons de plus en plus du goût de gagner la Ligue des champions. » Je suis sûr que nous pouvons le faire. «

Les informations de Reuters ont été utilisées dans ce rapport.