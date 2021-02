L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, a déclaré qu’il était prêt à ce que Neymar rentre chez lui au Brésil pour se remettre de sa dernière blessure.

Neymar a blessé son adducteur gauche lors de la victoire 1-0 du PSG sur Caen mercredi et devrait rester hors de combat jusqu’à quatre semaines.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

– Carnet d’initiés: Joueur laissé à la station-service avant le match nul en Coupe de France

Pochettino pense qu ‘ »un changement de décor » pourrait accélérer la récupération de Neymar et le voir revenir sur le terrain à temps pour le match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions avec Barcelone à Paris le 10 mars.

« Je ne sais pas si Neymar demandera à se rendre au Brésil pendant son processus de récupération, mais cela dépendra du rapport médical », Pochettino a dit. «Des concessions accordées aux joueurs pour changer de décor sont parfois nécessaires et leur permettent de récupérer plus vite.

« On espère toujours que le processus de récupération sera favorable. J’espère qu’il sera au match retour. L’engagement et la motivation de Neymar sont énormes. »

L’ancienne star du Barça, qui a préféré être au Brésil par le passé lorsqu’elle était blessée, avait hâte de retourner au Camp Nou mardi pour le match aller de la Ligue des champions.

« Il était particulièrement excité de jouer contre le Barça », a déclaré Pochettino. « C’est dommage. Il est très triste. Neymar a été fait pour des matchs comme celui-ci et c’est pourquoi il est si affecté. Perdre Neymar et [Angel Di Maria, who is also injured] est un revers important, mais nous devons nous adapter. Je suis optimiste par nature et c’est un défi pour l’équipe. «

Le patron du PSG, Mauricio Pochettino, a défendu Neymar au milieu des critiques selon lesquelles il provoquait des adversaires sur le terrain. Photo par Aurelien Meunier – PSG / PSG via Getty Images

Jeudi, Neymar a remis en question son propre style de jeu et les critiques qu’il reçoit, tout en se demandant combien de temps il pourra continuer à profiter du jeu.

Pendant ce temps, son père, Neymar Sr., a critiqué l’entraîneur de Caen Pascal Dupraz pour avoir déclaré qu ‘ »il avait quitté les pleurs pour Neymar » lorsqu’on lui a demandé si son équipe n’avait pas reçu de pénalité contre le PSG.

Neymar Sr. a répondu à Dupraz et a écrit sur les réseaux sociaux: « VRAIMENT MON FILS DOIT pleurer, MAIS PAS POUR CE QUE VOUS IMAGINEZ MR … A mon avis, il doit pleurer car il y a des entraîneurs comme vous, des arbitres de ce niveau, ligues négligentes et silencieuses, journalistes de la grande minorité biaisés et lâches dans le sport. Oui, il doit pleurer … Mais mes pleurs et les siens, ceux de mon fils, l’athlète, la magie du football, dureront une autre nuit et après cela il ressuscitera, comme toujours, pour les battre. «

Alors que Dupraz regrette que Neymar se soit blessé, il maintient les commentaires qu’il a tenus comme « le football est un sport de contact ».

« Ce n’est pas Caen qui a blessé Neymar », a-t-il déclaré. « Il a boité, s’est blessé. Je ne conteste pas le fait qu’il soit blessé, que cela lui soit préjudiciable, à son équipe et à nous tous, supporters du football français. »

Dupraz a également ajouté que c’est le style de jeu provocateur de Neymar qui l’amène à recevoir plus de fautes.

« Il se plaint d’avoir pris des coups de pied alors qu’il contrôle le ballon sur ses pieds parce qu’il est un artiste », a-t-il déclaré. «Il est malin, il ajoute plus, il provoque … ce qui me dérange, c’est qu’il est dans la provocation et l’invective.

« C’est tout, c’est juste ce qui me dérange. Je suis une éducatrice, responsable et mature, j’entraîne de jeunes joueurs. Ils doivent apprendre à être respectés. »

Dupraz a conseillé à Neymar de suivre l’exemple de la légende française Michel Platini et du regretté Johan Cruyff, qu’il décrit comme des « artistes, qui avaient du caractère mais ne l’ajoutaient pas. [to their play]. «

Pochettino n’est pas d’accord avec cette notion et mentionné: « Neymar aime avoir le ballon sur ses pieds. C’est comme ça qu’il joue et ce n’est pas une provocation. Il adore le football.

« En raison de son jeu, Neymar obtient souvent plus de plaqués que d’autres, peut-être que les arbitres devraient faire preuve de bon sens et le protéger beaucoup plus. »