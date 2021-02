Neymar du Paris Saint-Germain est dans une course pour être en pleine forme pour le choc de la Ligue des champions de la semaine prochaine contre Barcelone après que la star brésilienne ait été blessée lors de la victoire 1-0 de la Coupe de France contre Caen mercredi.

Neymar s’est effondré après un défi robuste de Steeve Yago à la 56e minute, tenant sa cuisse gauche alors qu’il quittait le terrain pour être remplacé par Kylian Mbappe.

Moise Kean a marqué le seul but au début de la seconde période avant que Neymar ne quitte le terrain en boitant, ce qui craint de participer à l’affrontement du Camp Nou contre son ancien club.

Après le match, le manager du PSG Mauricio Pochettino a déclaré que Neymar avait blessé son adducteur mais ne voulait pas dire combien de temps il pourrait être absent.

« C’est difficile à savoir maintenant, on verra [Thursday] avec le médecin, pour le moment c’est difficile à dire », dit Pochettino. [at Barcelona] prochaine semaine? J’ai besoin de plus d’informations. Est-il affecté dans les adducteurs? Oui. »

Le PSG sera déjà sans Angel Di Maria, blessé pour le match de Barcelone, qui s’est blessé à la cuisse dimanche dernier contre Marseille.