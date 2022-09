Neymar divise l’opinion avec un message politique (VIDEO)

La superstar du football a soutenu le président brésilien pour sa réélection ce week-end

L’icône du football brésilien Neymar a divisé les opinions dans son pays natal après avoir soutenu le président Jair Bolsonaro pour sa réélection.

Un récent sondage a suggéré que Bolsonaro pourrait être évincé à la fin de son mandat de quatre ans, le principal rival et ex-président Luiz Inacio “Lula” da Silva bénéficiant d’une avance de 13 points de pourcentage avant le premier tour de scrutin de dimanche.

Jeudi, Bolsonaro a reçu l’approbation indispensable de l’une des exportations les plus célèbres du pays fou de football lorsque Neymar est apparu dans une vidéo TikTok dansant sur la chanson de la campagne de réélection de Bolsonaro.

“Votez, votez et appuyez sur ‘confirmer’ pour 22, c’est Bolsonaro”, dit la chanson. Dans la vidéo, on voit Neymar mimer ses mots et lever également deux doigts de chaque main.

Partageant des images d’un clip montrant d’autres Brésiliens de tous âges apportant leur soutien au président, Bolsonaro a remercié Neymar sur Twitter.

– Reeleição 🤝 Hexa.

– Valeu, @neymarjr ! Brasil acima de tudo !

Deus acima de todos ! 2️⃣2️⃣ ✅ ⚽🇧🇷 pic.twitter.com/RCdW6tEEN3 — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) 29 septembre 2022

“La réélection et l’Hexa”, Bolsonaro a écrit, en référence à sa nouvelle victoire aux urnes et au Brésil qui a remporté un sixième trophée record de la Coupe du monde au Qatar plus tard cette année.

“Bravo, Neymar. Le Brésil avant tout, Dieu au-dessus de tout le monde », Bolsonaro a ajouté, laissant ’22’ emojis et ceux du drapeau brésilien, un ballon de football et une case verte avec une coche.

L’apparition de Neymar s’est répandue sur les réseaux sociaux et a été immédiatement critiquée par certains détracteurs de son compatriote.

“Le plus grand joueur brésilien de cette génération soutenant le président qui a mis fin au ministère des Sports, réduit les ressources pour les athlètes olympiques, [and] investi moins dans les infrastructures pour le sport dans le pays… A quoi bon mener un projet social et ignorer 33 millions de personnes qui meurent de faim ? a demandé un producteur à la chaîne TNT, qui diffuse la Ligue des champions au Brésil.

“C’est ça, Neymar Jr” a écrit Walter Casagrande, ancien spécialiste des Corinthiens et du Brésil, devenu un expert respecté, dans une colonne pour UOL.

“Cette vidéo de soutien, avec de la danse, ressemble à ton comportement lors de la Coupe du monde 2018, où tu t’es juste jeté par terre et c’était pathétique. Maintenant, vous êtes à nouveau au sol, mais avec une affaire encore plus grave. » Casagrande ajouté.

Neymar a reçu le soutien des fans de Bolsonaro sur les réseaux sociaux, ainsi que de ceux qui ont souligné sa liberté d’expression et son droit d’approuver ou de voter pour qui bon lui semble.

La vidéo marque la deuxième fois que Neymar soutient Bolsonaro. En 2019, il En vedette dans une vidéo avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui a également fait fureur au Brésil.

Dans le passé, il a été suggéré que les penchants de Neymar envers Bolsonaro ont provoqué la scission du couple de célébrités le plus en vue du Brésil lorsque lui et l’actrice Bruna Marquezine, qui soutient Lula, se sont séparés en octobre 2018, à peu près au moment où Bolsonaro a remporté son premier mandat.

Après deux victoires amicales du Brésil face au Ghana et à la Tunisie en France, Neymar revient en action pour son club le PSG samedi face à Nice à domicile.