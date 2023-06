L’attaquant brésilien Neymar a révélé vendredi qu’il était dans le secret que Lionel Messi quittait le Paris Saint-Germain pour l’Inter Miami avant que cela ne soit officiellement annoncé.

« Je le savais déjà ! », s’est exclamé le Brésilien en riant, en réponse à une question sur la chaîne YouTube de NBA Brésil sur sa réaction à l’annonce du départ de son coéquipier argentin pour la Floride.

Neymar était à Miami en vacances et a assisté mercredi au troisième match de la finale de la NBA entre les Miami Heat et les Denver Nuggets.

« Je savais qu’il viendrait ici, on en avait déjà parlé. Je lui ai dit qu’il serait heureux à Miami », a déclaré Neymar, qui a joué aux côtés de Messi à Barcelone de 2013 à 2017 puis lors des deux dernières saisons au PSG.

« Je suis très heureux pour lui, et en même temps un peu triste parce qu’il est parti », a ajouté la star brésilienne, dont l’avenir au PSG est incertain après une autre saison entachée de blessures.

Neymar a déclaré qu’il était convaincu que Messi aiderait la Major League Soccer à atteindre de nouveaux sommets : « Ce sera une ligue beaucoup plus populaire, avec beaucoup plus de téléspectateurs, et tout le monde devrait en profiter. »

Le vainqueur de la Coupe du monde Messi, 35 ans, a annoncé mercredi qu’il se rendait à l’Inter Miami au crépuscule de sa carrière épique, plutôt que de retourner à Barcelone ou de rejoindre son grand rival Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite.

