Neymar devrait battre le record de Pelé en tant que meilleur buteur de tous les temps du Brésil

Voici une excellente nouvelle pour le Brésil : Neymar séduit tout le monde cette saison avec ses buts et son attitude pour le Paris Saint-Germain. Il n’a pas non plus été blessé après des années de blessures à la cheville, aux ischio-jambiers et aux pieds.

Même si Neymar a subi une petite coupure au genou droit et a eu besoin d’un traitement mineur lors de la séance d’entraînement de mercredi, l’entraîneur brésilien Tite a déclaré qu’il devait débuter contre le Ghana vendredi dans une attaque potentiellement fulgurante avec Raphinha, Vincius Jnior et Richarlison.

Les fans se sont tapés dans les mains de Neymar et se sont fait prendre en photo avec lui lorsqu’il est arrivé mercredi midi au Havre pour le match contre le Ghana, l’avant-dernier match amical des deux équipes avant la Coupe du monde au Qatar.

Le rythme de travail de Neymar pour le PSG a été exemplaire. Il est plus en forme que depuis de nombreuses années et marque de manière prolifique, avec 11 matchs sur 11 au total. L’attaquant de 30 ans a également créé. Sa passe pour Lionel Messi lors de la victoire 1-0 de dimanche à Lyon était sa septième en championnat de France avec Messi.

Cette forme continuera-t-elle jusqu’à la Coupe du monde au Qatar, où le Brésil vise un sixième titre record mais une première depuis 20 ans ? Les fans du Brésil l’espèrent. D’autant plus si Neymar entre dans le tournoi au Qatar avec le coup de pouce psychologique supplémentaire d’être le meilleur buteur de tous les temps du Brésil. Il a 74 ans, derrière le record de 77 de Pel, trois fois vainqueur de la Coupe du monde.

Il a une autre chance de dépasser Pel lors d’un match amical contre la Tunisie mardi prochain au Parc des Princes, également domicile du PSG. La dernière fois que le Brésil a joué au stade, c’était en 1992, lorsque Neymar avait six mois. Neymar est un joueur plus mature que lors de la dernière Coupe du monde en 2018, où il a attiré l’attention avec son cabotinage et pour se rouler constamment sur le sol à chaque fois qu’il a été victime d’une faute, même légère. Les adversaires du Brésil en Coupe du monde dans le groupe G sont la Serbie, la Suisse et le Cameroun. Neymar sera confiant de renforcer son total de buts lors de ces trois matchs alors qu’il propose d’écrire son nom aux côtés de Pel en tant que vainqueur de la Coupe du monde.

Le Ghana, quant à lui, a un dernier échauffement contre le Nicaragua en Espagne mardi. Le Ghana a beaucoup de buteurs à craindre lors de la Coupe du monde dans le groupe H.

Le Portugal est mené par Cristiano Ronaldo, le meilleur buteur de tous les temps du football international avec 117 ; L’Uruguay présente le duo professionnel Edinson Cavani et Luis Suarez; et la Corée du Sud a Son Heung-min. Donc, au moins affronter Neymar gardera la défense du Ghana forte et les préparera mieux à ce qui les attend.

Le meilleur buteur de tous les temps du Ghana est Asamoah Gyan avec 51, mais il a laissé un vide en attaque depuis qu’il a pris sa retraite du football international il y a trois ans. Andr Ayew vise son 24e but international et son jeune frère Jordan Ayew, qui a manqué de forme en club cette saison pour le club de Premier League anglaise Crystal Palace, cherche son 20e.

Iaki Williams de l’Athletic Bilbao est après sa première pour le Ghana.

