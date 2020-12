Le Paris Saint-Germain et Istanbul Basaksehir ont disputé leur match de Ligue des champions mercredi, 24 heures après sa suspension, Neymar marquant un triplé avant de dire que les deux équipes s’étaient senties obligées de prendre position contre le racisme dans ce qui était un protestation sans précédent sur un commentaire présumé d’un fonctionnaire.

Le PSG a remporté le match 5-1 après avoir repris là où il s’était arrêté la veille, à la 14e minute, suite à une dispute sur la ligne de touche sur des accusations que le quatrième officiel roumain, Sebastian Coltescu, avait qualifié de « noir », l’entraîneur adjoint camerounais de Basaksehir, Pierre Webo, ou « negru » en roumain.

« Parfois, dans des circonstances extrêmes, ces choses doivent être faites pour voir si le monde peut changer un peu », a déclaré Neymar, qui, avec d’autres joueurs et la nouvelle équipe d’officiels, s’est réuni autour du cercle central et a pris un genou avant le redémarrage mercredi. à l’appui du mouvement Black Lives Matter.

Les joueurs arboraient également des t-shirts avec le slogan «Non au racisme» lors de l’échauffement au Parc des Princes, où de grandes bannières dans les stands vides portaient le même message.

« Ce qui s’est passé était inacceptable. À l’époque où nous vivons, nous ne pouvons pas accepter des différences comme celle-là sur la couleur ou la race », a déclaré Neymar à la chaîne de télévision française RMC Sport.

« Il n’a pas sa place dans le football, ni dans la vie, ni dans aucun sport, donc notre attitude était parfaite. »

Coltescu et les autres officiels de match roumains ont été remplacés pour la reprise par une nouvelle équipe d’arbitres dirigée par le Néerlandais Danny Makkelie.

Basaksehir avait déjà été éliminé de la Ligue des champions avant même ce match mais ils ont laissé leur empreinte sur la compétition avec leur réponse au traitement de Webo, qui a été expulsé alors qu’il réagissait avec fureur au commentaire présumé.

Ce carton rouge a été suspendu par l’UEFA dans l’attente d’une enquête, l’instance dirigeante du football européen promettant une « enquête approfondie ».

Montrer que nous pouvons vivre ensemble

« Le quatrième officiel a utilisé un mot inacceptable pour Pierre Achille Webo. L’arbitre aurait dû gérer la situation correctement mais ne l’a pas fait. Nous avons dû montrer que nous étions avec Webo », a déclaré l’entraîneur de Basaksehir Okan Buruk.

Les champions turcs avaient refusé de reprendre le match mardi tant que le quatrième officiel Coltescu était toujours impliqué.

« Webo était bouleversé. Nous lui avons tous apporté notre soutien, mais c’est quelqu’un d’autre qui devrait se sentir mal et c’est la personne qui a utilisé les mots. C’est lui le coupable.

« Nous devons montrer que nous pouvons tous vivre ensemble. L’humanité est la chose la plus importante. »

Basaksehir aurait des liens étroits avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, et il a dirigé la réaction politique aux incidents, tweetant qu’il « condamne fermement les propos racistes ».

Microphones de télévision dans le stade vide – les matchs se déroulent sans spectateurs à cause de Covid-19 restrictions – a ramassé un Webo furieux demandant à plusieurs reprises pourquoi un terme raciste avait été utilisé pour le décrire.

Dans l’échange en question entre l’équipe d’arbitrage entièrement roumaine, Coltescu a déclaré: « Le noir là-bas. Ce n’est pas possible. Allez l’identifier. Ce type, le noir. »

L’attaquant sénégalais de Basaksehir, Demba Ba, a pu être entendu faire des remontrances au fonctionnaire en anglais, en disant: «Quand vous parlez d’un homme blanc, vous ne dites jamais ‘ce type blanc’, vous dites simplement ‘ce gars’, alors pourquoi quand vous parlez d’un homme noir est-ce que tu dis « ce black? » «

L’incident a suscité des réactions du monde entier, Rio Ferdinand, l’ancien défenseur de Manchester United et de l’Angleterre et maintenant expert de la télévision, déclarant sur BT Sport au Royaume-Uni: « Je pense que nous sommes à un point de basculement inquiétant. Il ne se passe pas une semaine. sans incident racial.

« Le départ des joueurs est un pas dans la bonne direction, mais cela ne peut pas être laissé à eux. »

Le frère de Ferdinand, Anton, a été impliqué dans un incident très médiatisé en 2012 lorsque le joueur de Chelsea, John Terry, a été accusé de l’avoir agressé racialement lors d’un match en Angleterre.

De nombreux athlètes ont fermement pris position contre le racisme depuis que les manifestations de Black Lives Matter ont éclaté dans le monde entier à la suite de la mort de George Floyd lors de son arrestation à Minneapolis en mai.

Déjà qualifié pour les 16 derniers matchs grâce à la défaite de Manchester United face au RB Leipzig mardi, le PSG avait encore besoin de remporter le match repris pour assurer la première place de son groupe et se diriger vers la victoire.

En plus du superbe triplé de Neymar, le joueur le plus cher du monde a remporté un penalty que Kylian Mbappe a converti. Mbappe a marqué un autre but, le cinquième du PSG, après que Mehmet Topal en ait retiré un pour Basaksehir.