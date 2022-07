Neymar déclare vouloir rester au Paris Saint Germain

Le Brésilien, qui a battu le record du monde des transferts, a été lié à un éloignement du club

L’attaquant du Paris Saint Germain Neymar aimerait rester au club cet été et au-delà si cela ne tenait qu’à lui, comme l’ont confirmé les commentaires qu’il a faits à la presse française ce week-end.

Le PSG est actuellement au Japon pour sa tournée de pré-saison et a décroché sa deuxième victoire en Extrême-Orient avec une victoire 3-0 sur les Uwara Reds samedi.

Plus tard dans l’après-midi, commente que Neymar fait à l’AFP à Tokyo ont été diffusés en ligne et ont fait déclarer au Brésilien qu’il souhaitait rester au Parc des Princes.

“Personne du club ne m’a rien dit sur les plans de mon avenir, dans l’état actuel des choses”, il ajouta.

“Je ne sais pas quel genre de plans ils ont pour moi – je veux rester”, Neymar a réitéré.

Des rapports avaient précédemment affirmé que le PSG cherchait à décharger son record du monde, 222 millions d’euros, du FC Barcelone en 2017 et que Neymar était également prêt à fuir les géants soutenus par le Qatar en raison des commentaires du président Nasser al-Khelaifi dans les médias.

Sondé sur le départ potentiel de Neymar lors du mercato estival en cours dans une récente interview avec MARCA, Al-Khelaifi s’est abstenu de mentionner Neymar par son nom mais a souligné que son club désormais dirigé par Christophe Galtier voulait “des jeunes joueurs talentueux et engagés avec une mentalité de gagnant, des gens qui veulent mourir pour ce badge”.

“Nous voulons être plus forts collectivement, jouer en équipe et que le club soit avant tout” Al-Khelaifi a poursuivi en ajoutant que “certains viendront et d’autres partiront” mais que les négociations resteraient privées.

Plus tôt cette semaine, il a également été dit que Neymar avait été proposé aux champions de Premier League, Manchester City, qui l’ont refusé. Pourtant, leur manager Pep Guardiola a insisté sur le fait que les informations à ce sujet n’étaient pas exactes.

“Je suis tellement désolé pour Le Parisien, mais ce n’est pas vrai”, protesta Guardiola.

“Je suis désolé pour eux car les informations qu’ils ont reçues sont fausses. Neymar est un joueur incroyable et d’après mes informations, c’est un gars sympa.

“Laissez-le s’exprimer à Paris. City achète 150 joueurs chaque été, et ce n’est pas vrai. Je suis désolé pour Neymar, bien sûr”, a terminé le Catalan.

Avec un contrat qui court jusqu’en 2027, Neymar devrait débuter la saison de Ligue 1 avec le PSG le 6 août à Clermont Foot.