Neymar déchire le ligament croisé antérieur alors qu’il jouait pour le Brésil lors du match de qualification pour la Coupe du monde

L’attaquant brésilien Neymar s’est déchiré le ligament croisé antérieur et le ménisque alors qu’il disputait un match de qualification pour la Coupe du monde, a confirmé mercredi son club d’Al Hilal.

Neymar était en larmes après s’être blessé au genou gauche lors de la première mi-temps de la défaite 2-0 du Brésil contre l’Uruguay mardi.

Neymar, 31 ans, devra être opéré. Al Hilal n’a pas précisé combien de temps il devrait être absent.

Le meilleur buteur de tous les temps du Brésil était avec des béquilles lorsqu’il quittait le stade.

Neymar a battu le record de but de Pelé au Brésil le mois dernier avec son 78e but pour son pays lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde contre la Bolivie. Il a ajouté son 79e dans le même match, qui s’est soldé par une victoire de 5-1.

« Le football brésilien et mondial a besoin d’un Neymar en bonne santé, car le football est plus heureux quand il est sur le terrain », a déclaré le président de la confédération brésilienne de football, Ednaldo Rodrigues.

Neymar a rejoint le club saoudien en août et a connu des débuts lents, une blessure le limitant à seulement trois apparitions en championnat national et deux en Ligue des champions asiatique, au cours de laquelle il a marqué un but.

Il a quitté le Paris Saint-Germain pour l’Arabie Saoudite dans le cadre d’un contrat d’une valeur de 90 millions d’euros (98 millions de dollars).

Après Cristiano Ronaldo, qui a rejoint Al-Nassr en décembre, Neymar était sans doute le plus grand nom attiré par le royaume riche en pétrole alors qu’il tente de s’imposer comme une force majeure du football mondial.

