Neymar critique le président de la Fédération brésilienne pour le lieu du match

Des troubles inattendus se préparent au Brésil, alors que Neymar a fustigé le président de la Fédération brésilienne de football (CBF), Ednaldo Rodrigues. Neymar s’est offusqué du fait que l’équipe nationale du Brésil disputait un match de qualification pour la Coupe du monde contre le Venezuela à Cuiaba. Cuiaba est loin des villes comme Rio de Janeiro, Sao Paulo ou Belo Horizonte. Pourtant, l’Arena Pantanal a accueilli quatre matchs lors de la Coupe du monde 2014. Il n’est donc pas inhabituel d’héberger des jeux majeurs.

Le journaliste brésilien José Carlos Araújo a déclaré que Neymar, en colère, avait exprimé sa frustration à Rodrigues immédiatement après le match nul du Brésil contre le Venezuela. Les fans ont jeté du pop-corn sur Neymar après le tirage au sort. La performance de Neymar lors des qualifications n’a pas satisfait les supporters présents. Araujo dit que Neymar a déclaré que la Fédération brésilienne ne devrait pas prendre parti dans des endroits comme celui-ci.

« À la fin du match, quand Neymar quittait le terrain et qu’on lui lançait ce sac de pop-corn, dans le tunnel des vestiaires, il a croisé la route du président de la CBF et l’insultait, fils de ceci, fils de cela. « , a rapporté Araujo en disant Neymar. « Ne les emmenez pas ici pour qu’ils soient soumis à ces choses et attaqués par le public. »

Ensuite, Neymar a menacé de ne pas se rendre à Montevideo pour affronter l’Uruguay lors du prochain match de qualification pour la Coupe du monde.

« Neymar a insulté le président de la CBF avec toutes sortes de gros mots. Ils l’ont immédiatement attrapé, puis Neymar a menacé : « Je ne vais pas à Montevideo » et ils ont également dû l’arrêter », a déclaré Araújo.

Le président de la Fédération brésilienne a besoin de Neymar et des résultats

Ni Neymar ni le président de la Fédération brésilienne n’ont commenté le statut de la star pour le match contre l’Uruguay mardi. Le Brésil n’est plus à la première place des qualifications pour la Coupe du monde après le tirage au sort du week-end dernier. Même si la qualification pour la Coupe du Monde 2026 ne devrait pas être un problème, l’équipe cherche à corriger certaines mauvaises performances. Une sortie décevante lors de la Coupe du monde 2022 a conduit au limogeage de Tite. Fernando Diniz est l’entraîneur-chef, mais uniquement à titre intérimaire.

