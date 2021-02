Neymar a confirmé que lui et Kylian Mbappe étaient désormais heureux au Paris Saint-Germain et souhaitaient rester au club de football.

Les deux stars ont été liées à des déménagements au cours de la dernière saison, Barcelone et le Real Madrid étant sur les talons de Neymar et Liverpool et Los Blancos derrière Mbappe.

Le vainqueur de la Coupe du monde avec la France a même été pressenti pour remplacer Mohamed Salah ou Sadio Mane, le duo étant lié à des déménagements en Liga.

Mais il semble qu’aucun transfert de ce type n’aura lieu de sitôt, Neymar affirmant que le duo est heureux dans la capitale française.

« Beaucoup de choses ont changé », a déclaré l’attaquant brésilien. « Je suis content au PSG et je veux rester à Paris, j’espère que Mbappe fera de même. »

Le Paris Saint-Germain s’est récemment séparé de Thomas Tuchel et l’ancien manager de Tottenham, Mauricio Pochettino, a maintenant pris les rênes.

Neymar et Mbappe sont clairement impressionnés par la nouvelle direction dans laquelle l’Argentin cherche à emmener les champions de Ligue 1.

Mbappe était lié à un déménagement à Liverpool dans la fenêtre de transfert d’été et a parlé du patron des Reds Jurgen Klopp à l’époque.