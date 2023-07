Neymar condamné à une amende de plus de 3,3 millions de dollars pour une infraction environnementale

Un procureur brésilien a condamné la superstar du PSG Neymar à une amende de 16 millions de reais (3,3 millions de dollars, 28,6 crores de roupies) pour avoir construit un lac dans son manoir à la périphérie de Rio de Janeiro sans licence environnementale, ont annoncé lundi les autorités.

Le conseil municipal de Mangaratiba, situé sur la côte sud de l’État brésilien de Rio De Janeiro, a infligé quatre amendes pour « violations environnementales dans la construction d’un lac artificiel au manoir du joueur », a déclaré le secrétariat du conseil dans un communiqué.

« Les sanctions s’élèvent à plus de 16 millions de reais », indique le communiqué, une somme fixée par le parquet de Mangaratiba, une zone touristique à environ 130 kilomètres (80 miles) de Rio où la star du Paris Saint-Germain a son manoir. .

Parmi les « dizaines d’infractions » détectées, les autorités ont répertorié « l’exécution de travaux soumis à un contrôle environnemental sans autorisation », le captage et le détournement d’eau de rivière sans autorisation, et « l’enlèvement de terres et la suppression de la végétation sans autorisation ».

Neymar a 20 jours pour faire appel de la sanction, dont le montant avait initialement été fixé à cinq millions de reais, soit près d’un million de dollars.

L’ailier brésilien a acheté le manoir de Mangaratiba en 2016. Selon les médias brésiliens, il se trouve sur 10 000 mètres carrés (107 000 pieds carrés) de terrain et comprend un héliport, un spa et une salle de sport.

Le 22 juin, après des plaintes basées sur des publications sur les réseaux sociaux, les autorités ont constaté plusieurs violations environnementales dans la propriété de luxe, où les travailleurs construisaient un lac artificiel et une plage. Le projet aurait violé plusieurs règles concernant l’utilisation et le mouvement des sources d’eau douce, de la roche et du sable.

Les autorités ont bouclé le site et ordonné la cessation de toute activité, mais les médias brésiliens ont rapporté que Neymar y avait organisé une fête et s’était baigné dans le lac.

Le bureau de presse de Neymar au Brésil n’a pas répondu à une demande de commentaire de l’AFP.

Neymar, 31 ans, se remet actuellement d’une opération à la cheville droite, qu’il a subie à Doha en mars. L’attaquant du PSG n’a pas joué depuis février et des doutes ont surgi quant à son maintien au club.

Il était fortement lié à un retour potentiel à Barcelone cet été, qui a été réfuté par l’actuel manager de Barcelone Xavi sur un podcast espagnol local récemment.

