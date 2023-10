Neymar blessé lors de la défaite du Brésil contre l’Uruguay ; Messi marque deux buts lors de la victoire en Argentine | Actualités footballistiques

Le Brésil a reçu deux coups durs lors de son match de qualification pour la Coupe du monde contre l’Uruguay, en perdant 2-0, puis en voyant son attaquant vedette Neymar quitter le stade Centenario de Montevideo en larmes suite à une blessure au genou gauche.

Le capitaine brésilien Casemiro a déclaré que la blessure de Neymar semblait « grave » mardi, alors que le Brésil a réalisé sa pire performance sous la direction du nouvel entraîneur Fernando Diniz, qui restera en poste au moins jusqu’à la Copa America de l’année prochaine.

« Que Neymar quitte le match, c’est sûrement quelque chose de grave », a déclaré Casemiro aux journalistes après le match.

« Mais j’espère que ce n’est pas à la fin. Il a eu ces blessures à chaque fois qu’il recommence à accélérer, c’est dur”

L’Uruguay, désormais entraîné par l’Argentin Marcelo Bielsa, a remporté sa première victoire contre le Brésil en 22 ans.

Fit et virement de Messi

Alors que le Brésil a subi mardi sa première défaite en 37 matches de qualification pour la Coupe du monde, son voisin sud-américain, l’Argentine, a battu le Pérou 2-0, Lionel Messi marquant les deux buts alors qu’il jouait tout le match pour les champions du monde.

Le joueur de 36 ans semblait en forme après avoir été absent pendant plusieurs matches avec son club, l’Inter Miami, en raison de douleurs musculaires.

Messi a augmenté son total de buts internationaux à 106 en 178 apparitions, se plaçant à deux reprises de l’Iranien Ali Daei au deuxième rang sur la liste de carrière derrière le Portugais Cristiano Ronaldo avec 127.

Les champions en titre de la Coupe du Monde n’ont jamais pris de risques au Stade national de Lima face à une équipe péruvienne qui n’a pas encore marqué lors de quatre matches de qualification. La performance confiante de l’Argentine peut être attribuée au fait que Messi joue enfin comme titulaire et semble en parfaite santé.

Il a porté le score à 1-0 après une contre-attaque à la 32e minute. Enzo Fernandez a passé à Nico Gonzalez sur la gauche. Un centre bas a trouvé Messi au bord de la surface, et il l’a tiré dans l’angle gauche du gardien Pedro Gallese.

Messi a marqué à nouveau 10 minutes plus tard après que Fernandez l’ait trouvé presque au même endroit. Messi a tiré sur le coin droit de Gallese. Il s’est ensuite vu refuser un but pour un hors-jeu à faible marge capté par une revue vidéo à la 57e minute.

« Oui, nous avons un bon groupe et une bonne ambiance dans notre vestiaire et les choses sont beaucoup plus faciles. Nous aimons être ensemble et jouer ensemble », a déclaré Messi après le match.

« Après avoir remporté la Coupe du monde, nous avons repris confiance, nous sommes plus unis et plus fermes. J’espère que nous pourrons continuer à grandir.

Les supporters péruviens et argentins ont tenté d’envahir le terrain après le match pour serrer dans leurs bras Messi, qui a mené les champions de la Coupe du monde à leur huitième victoire consécutive depuis qu’ils ont remporté le titre l’année dernière au Qatar.

L’Argentine en tête du classement sud-américain

Ailleurs, le Venezuela a battu le Chili 3-0, l’Équateur et la Colombie ont fait match nul sans but et le Paraguay a battu la Bolivie 1-0 grâce au but d’Antonio Sanabria à la 69e minute.

L’Argentine est en tête du groupe de qualification sud-américain avec 12 points en quatre matches. L’Uruguay, le Brésil et le Venezuela comptent sept points et sont séparés par la différence de buts. La Colombie compte six points, tandis que l’Équateur, le Paraguay et le Chili en ont quatre chacun. Le Pérou a un point et la Bolivie zéro.

La prochaine Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada réunira 48 équipes, ce qui signifie une entrée directe pour les six meilleures équipes d’Amérique du Sud. L’équipe classée septième participera aux éliminatoires intercontinentales pour une place.

Deux autres tours de qualification pour la Coupe du monde sud-américaine auront lieu en novembre. Le Brésil et l’Argentine s’affronteront au stade Maracana de Rio de Janeiro le 21 novembre.