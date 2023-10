Neymar blessé lors de la défaite 2-0 du Brésil face à l’Uruguay lors des éliminatoires de la Coupe du monde

MONTEVIDEO, Uruguay (AP) – L’attaquant brésilien Neymar a subi une grave blessure au genou gauche lors de la défaite 2-0 de son équipe nationale à…

MONTEVIDEO, Uruguay (AP) — L’attaquant brésilien Neymar a subi une grave blessure au genou gauche lors de la défaite 2-0 de son équipe nationale contre l’Uruguay lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde mardi soir.

Les buts de l’Uruguay sont survenus sur une tête de Darwin Núnez à la 42e minute et sur un but à bout portant de Nicolás de la Cruz à la 77e. Il s’agit de la première défaite du Brésil en 37 matches de qualification pour la Coupe du monde.

Neymar, 31 ans, qui dispute sa 128e sélection avec le Brésil, a quitté le terrain en larmes après avoir été entouré des joueurs des deux équipes. Avec et sans Neymar, le Brésil a connu sa pire performance sous la direction du nouvel entraîneur Fernando Diniz, qui restera en poste au moins jusqu’à la Copa America de l’année prochaine.

« À court terme, nous devons être réalistes, nous devons nous améliorer », a déclaré le capitaine brésilien Casemiro. « Que Neymar quitte le match, c’est sûrement quelque chose de grave. Mais j’espère que ce n’est pas à la fin. Il a eu ces blessures à chaque fois qu’il recommence à accélérer, c’est dur.

Plus tard mardi, l’Argentine, vainqueur de la Coupe du monde, qui a mené les qualifications sud-américaines avec des victoires lors de ses trois premiers matches, devait jouer au Pérou.

Plus tôt, le Venezuela avait surpris le Chili 3-0. Yeferson Soteldo a ouvert le score peu avant la pause, Salomón Rondón a ajouté un but à la 72e minute et Darwin Machis a inscrit le chiffre final au tableau d’affichage sept minutes plus tard. La semaine dernière, le Venezuela a fait match nul 1-1 contre le Brésil.

L’Équateur et la Colombie ont fait match nul et le Paraguay a battu la Bolivie 1-0 grâce à un but d’Antonio Sanabria à la 69e minute.

L’Argentine a mené les qualifications sud-américaines avec neuf points avant les matches de mardi. L’Uruguay, le Brésil et le Venezuela avaient sept points et étaient séparés par la différence de buts. La Colombie avait six points, et l’Équateur, le Paraguay et le Chili quatre chacun. Le Pérou avait un point et la Bolivie zéro.

La prochaine Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada réunira 48 équipes, ce qui signifie une entrée directe pour les six meilleures équipes d’Amérique du Sud. L’équipe classée septième participera aux éliminatoires intercontinentales pour une place.

Deux autres tours de qualification pour la Coupe du monde sud-américaine auront lieu en novembre. Le Brésil et l’Argentine s’affronteront au stade Maracana de Rio de Janeiro le 21 novembre.

