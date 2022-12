Neymar a déclaré samedi qu’il était “psychologiquement détruit” par l’élimination du Brésil de la Coupe du monde lors d’une défaite aux tirs au but face à la Croatie et a admis que cela faisait plus mal que toute autre défaite de sa carrière.

Le joueur de 30 ans a marqué un superbe effort individuel pour égaler le record de buts de Pelé de 77 buts pour la Selecao lors du match de vendredi qui s’est terminé 1-1 après prolongation.

Mais il n’a jamais pu tirer un coup de pied lors de la fusillade que la Croatie a remportée 4-2 pour se qualifier pour les demi-finales.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Le Brésil, favori d’avant-tournoi, doit maintenant attendre encore au moins quatre ans pour remporter sa sixième Coupe du monde, la dernière remontant à 2002.

« Je suis détruit psychologiquement. C’est certainement la défaite qui m’a le plus blessé, qui m’a laissé paralysé pendant dix minutes après le match, après quoi j’ai fondu en larmes sans pouvoir m’arrêter”, a déclaré Neymar dans un message Instagram.

“Ça va faire mal pendant très longtemps, malheureusement”, a-t-il ajouté.

Neymar a déclaré immédiatement après la chute du Brésil qu’il aurait peut-être joué son dernier match pour son pays – mais Pelé l’a exhorté à “continuer à nous inspirer”.

Le joueur de 82 ans a déclaré sur Instagram qu’il espérait que l’attaquant superstar continuerait à jouer, ajoutant que les réalisations en matière de buts n’étaient pas à la hauteur de l’honneur de représenter le Brésil.

“Vous savez, comme moi, qu’aucun nombre n’est plus grand que la joie de représenter notre pays”, a écrit Pelé.

“J’ai 82 ans, et après tout ce temps, j’espère vous avoir inspiré d’une manière ou d’une autre pour en arriver là…. Votre héritage est loin d’être terminé.

« Continuez à nous inspirer. Je continuerai à frapper l’air avec bonheur à chaque but que vous marquerez, comme je l’ai fait à chaque match où je vous ai vu sur le terrain.”

Pelé, qui a été hospitalisé plus tôt ce mois-ci pendant un traitement contre le cancer du côlon, a félicité Neymar d’avoir égalé son record de buts.

“J’ai appris que plus le temps passe, plus notre héritage grandit”, a écrit Pelé.

“Mon record a été établi il y a près de 50 ans, et personne n’a pu s’en approcher jusqu’à présent. Tu as réussi, mon garçon. Cela ajoute à la grandeur de votre réussite.”

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici