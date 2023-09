Neymar bat le record de buts de Pelé alors que le Brésil enregistre une victoire rapide 5-1 contre la Bolivie

Neymar a dépassé Pelé en tant que meilleur buteur de tous les temps du Brésil avec deux buts en seconde période lors d’une victoire 5-1 contre la Bolivie lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Sud.

L’attaquant de 31 ans est entré à égalité avec Pelé avec 77 buts et a eu une occasion en or de battre le record à la 17e minute lorsque le Brésil a obtenu un penalty.

Mais il avait l’air désemparé après que son coup de pied léger ait été facilement stoppé par le gardien bolivien Guillermo Viscarra pour maintenir le score sans but.

Sept minutes plus tard, le Brésil prenait l’avantage lorsque Rodrygo réagissait rapidement pour rentrer chez lui après qu’un tir de Raphinha ait été paré par Viscarra.

Le Brésil a doublé son avance juste après la pause lorsque Raphinha est intervenu depuis la gauche et que son tir bas a été légèrement dévié alors qu’il volait dans le coin inférieur.

Neymar a contribué au troisième match brésilien, avec une passe astucieuse qui a été lancée par Bruno Guimaraes dans le chemin de Rodrygo qui a percé avec confiance.

Puis vint le moment pour Neymar d’entrer dans l’histoire en se jetant sur un ballon perdu à l’intérieur de la surface et en inscrivant son 78e but lors de son 125e match pour son pays – levant les mains et le regard vers le ciel.

Victor Abrego a marqué un but pour la Bolivie, s’activant à travers une ligne arrière désorganisée du Brésil avant de décocher un tir imparable devant Ederson.

Mais il était encore temps pour Neymar d’étendre son record, en se connectant avec un ballon bas de Raphinha dans les arrêts de jeu pour compléter la victoire et une soirée mémorable pour l’attaquant.

L’ancien attaquant de Barcelone, âgé de 31 ans, a récemment quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre le club saoudien d’Al Hilal.

Pelé, décédé en décembre à l’âge de 82 ans, a marqué 77 buts pour le Brésil en 92 matches entre 1957 et 1971.

🌟RECORD BREAKER :Neymar vient de marquer son 78ème but pour la Seleção, battant le précédent record de Pelé de 77 ! Il est désormais le meilleur buteur isolé de l’histoire de la Seleção. HISTOIRE ! 🇧🇷 pic.twitter.com/q05LrAUwTw — Neymolèque | Fan 🇧🇷 (@Neymoleque) 9 septembre 2023

Cette victoire constitue un début parfait pour le nouvel entraîneur Fernando Diniz, qui a succédé à son prédécesseur Tite à la suite de l’élimination de la Selecao en quart de finale de la Coupe du monde l’année dernière.

Le processus de qualification pour la Coupe du monde élargie à 48 équipes, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique en 2026, offre deux places supplémentaires à l’Amérique du Sud, avec six équipes se qualifiant directement.

La septième nation sur dix se qualifiera pour les barrages intercontinentaux.

