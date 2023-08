Neymar arrive en Arabie saoudite après avoir signé pour Al-Hilal en Pro League en provenance du PSG | Nouvelles du monde

Neymar est arrivé en Arabie saoudite après avoir conclu un accord pour passer du Paris Saint-Germain français à la Saudi Pro League.

L’attaquant a atterri à l’aéroport international King Khalid de Riyad après avoir quitté le PSG pour rejoindre Al-Hilal.

Il a été photographié à bord d’un jumbo jet en grande partie vide à Paris et atterrit plus tard dans la nation du Moyen-Orient.

L’homme de 31 ans portait un survêtement crème et une grande croix incrustée de diamants alors qu’il partait pour le pays islamiste conservateur.

À son arrivée, il a drapé une écharpe Al-Hilal autour de ses épaules alors qu’il était accueilli et recevait un bouquet de fleurs de ses hôtes.

Neymar convenu un Contrat de 86,3 millions de livres sterling pour rejoindre la Saudi Pro League plus tôt ce mois-ci, s’ajoutant à la liste des grands noms à quitter l’Europe pour la compétition arabe fabuleusement bien payée.

Il a passé du temps à signer des autographes pour les fans alors qu’il traversait l’aéroport.

L’attaquant portait une écharpe de son nouveau club, Al Hilal





Le Brésilien remportera 129,2 millions de livres sterling par an en Arabie saoudite, selon Sky Sports News, soit six fois le montant qu’il a gagné au PSG.

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Jordan Henderson et Sadio Mane font partie des stars du football à avoir également rejoint la Saudi Pro League.

La star a reçu un bouquet de fleurs





Il s’est arrêté pour signer des autographes





« Je crois que Cristiano Ronaldo a commencé tout cela et tout le monde l’a appelé » fou « et ceci et cela. Aujourd’hui, vous voyez la ligue grandir de plus en plus », a déclaré Neymar lors de sa première interview après le transfert mercredi.

« C’est excitant, rencontrer des joueurs de haut niveau dans les autres équipes vous passionne et vous motive à jouer encore mieux. Et c’est une évidence quand vous affrontez Ronaldo, Benzema, (Roberto) Firmino, que l’excitation est encore plus grande », a-t-il déclaré. ajoutée.

Neymar a remporté cinq titres de champion pendant son séjour en France avec le PSG mais n’a pas réussi à amener la Ligue des champions à Paris, malgré sa finale en 2019-20. Il avait déjà remporté la Ligue des champions avec Barcelone en 2014-15.

Bien qu’il soit l’un des joueurs les plus talentueux au monde, il n’a jusqu’à présent pas réussi à remporter de grands honneurs avec le Brésil et son séjour au PSG a été perturbé par des blessures et des controverses hors du terrain.

Son départ a été considéré comme mettant fin à une ère de superstars du football signées par le PSG, Lionel Messi partant également cet été pour jouer pour l’Inter Miami aux États-Unis.

Cependant, malgré une offre record de l’Arabie saoudite plus tôt cet été, la star française Kylian Mbappé devrait rester à Paris.

Le nouveau club de Neymar, Al-Hilal, est l’un des quatre saoudien clubs ont été effectivement nationalisés par le Fonds d’investissement public (PIF), qui revendique des actifs d’environ 550 milliards de livres sterling.

Ils incluent la série LIV Golf qui a défié le PGA Tour avant que les deux organisations n’acceptent d’unir leurs forces.

Le PIF est présidé par le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmanedont les ambitions dans le sport mondial sont devenues une signature politique.