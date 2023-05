Neymar aime les publications sur les réseaux sociaux critiquant son coéquipier du PSG Kylian Mbappe

Neymar Jr a aimé une publication Instagram critiquant son coéquipier du Paris Saint Germain Kylian Mbappe. Dans les Reels partagés par un utilisateur brésilien nommé Ofuiclear, Mbappe a été qualifié de « prince » dont le renouvellement de contrat aurait fait de l’équipe actuelle du PSG « la pire de ces dernières années ». Le message a en outre critiqué les supporters parisiens pour avoir montré leur mécontentement à l’égard de Neymar et Lionel Messi tout en protestant contre la direction de l’équipe. L’utilisateur a spécifiquement cité un mouvement offensif dans lequel Mbappe aurait pu passer le ballon à Neymar au lieu de tirer lors du match des huitièmes de finale de la Ligue des champions du PSG contre le Bayern Munich.

📲 Hier, Neymar 🇧🇷 a liké une vidéo sur Instagram.🗣️ : « Au lieu de protester contre la direction horrible, les supporters persistent de protester contre Neymar et Messi. » Voici pour vous la traduction des propos tenus par Ofuiclear dans sa vidéo. ⤵️ #PSG pic.twitter.com/L3cvFRpEDt — COMMUNAUTÉ PSG (@psgcommunity_) 4 mai 2023

La base de fans ultras du PSG a bombardé la maison de Neymar à Bougival, en France, plus tôt le 3 mai. Ces supporters auraient également attaqué Lionel Messi et des chants disant « quittez le club » ont été chantés. Déçu par le geste, Neymar a publié un message crypté sur les réseaux sociaux où il a écrit : « Ne laissez pas les gens vous mettre dans leur tempête. Mais mettez-les dans votre paix.

Neymar et Mbappé ont disputé 136 matchs ensemble sous les couleurs du PSG et ont été impliqués dans 54 buts. Alors que le footballeur français devrait rester avec le club pendant au moins un an de plus, Neymar partirait dans la prochaine fenêtre de transfert. La star brésilienne est maintenant dans son pays d’origine et se remet d’un problème à la cheville. Il sera absent du groupe pour le reste de la saison. La grossesse de sa compagne pourrait être une autre raison du voyage de Neymar au Brésil. Avant son revers dû à une opération à la cheville, Neymar a joué 29 matchs pour le club parisien et a marqué 18 buts tout en fournissant 17 passes décisives.

La ligne d’attaque du PSG devrait être remodelée la saison prochaine. Outre Neymar, Messi partira également cet été. L’Argentin purge actuellement une interdiction de deux semaines en raison de sa tournée non autorisée au Moyen-Orient. Messi est maintenant en pourparlers avec son ancien club de Barcelone tandis que d’autres équipes comme l’Inter Miami et Al-Hilal sont également intéressées par son service. Pour combler les postes vacants, le PSG tient à recruter un nouvel attaquant avec Harry Kane et Victor Osimhem dans la course pour devenir le partenaire de Mbappe.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives, consultez les détails du porte-casquette orange et violet ici