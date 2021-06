Neymar aide le Brésil à se qualifier pour la Coupe du monde et l’Argentine à deux buts d’avance

Neymar a marqué un but et créé l’autre alors que le Brésil a maintenu son début de qualification parfait pour la Coupe du monde avec une victoire 2-0 sur le Paraguay mardi.

Le remplaçant Lucas Paqueta a scellé la victoire dans le temps additionnel à Asuncion alors que le Brésil a ouvert une avance de six points en tête du groupe de qualification unique de l’Amérique du Sud après une sixième victoire sur six.

La première défaite du Paraguay les a vus abandonner les places de qualification automatique.

Le Brésil a démarré rapidement avec moins de quatre minutes au compteur.

Gabriel Jesus, rappelé dans le onze de départ, a centreé de la droite et bien que Richarlison ait raté sa tentative de volée, Neymar a été démarqué au deuxième poteau pour botter le ballon devant le gardien Antony Silva.

Le Paraguay ne s’est pas effondré, cependant, et l’arrière central Omar Alderete a forcé un arrêt incroyable du gardien Ederson avec un entraînement à succès à 30 mètres.

Miguel Almiron a également trouvé de l’espace dans la surface mais sa frappe a été déviée par Eder Militao.

Entre les deux, Silva était sorti rapidement pour étouffer une chance pour Richarlison.

L’attaquant d’Everton pensait avoir augmenté l’avance juste avant la mi-temps avec une brillante volée plongeante, mais il a été démenti par un drapeau de hors-jeu.

Le Paraguay a connu un bon début de seconde période alors qu’Ederson a sauvé une tête de Gustavo Gomez, mais Marquinhos aurait dû doubler l’avantage des visiteurs lorsqu’il a en quelque sorte dirigé le centre de Neymar à quatre mètres.

Le Brésil avait des chances de tuer le match au compteur mais Neymar a raté un effort et Gomez a brillamment réussi à bloquer le tir de Richarlison.

Mais dans le temps additionnel, Neymar a joué à Paqueta sur la droite pour envoyer une arrivée précise du pied gauche juste à l’intérieur du deuxième poteau.

L’Argentine perd deux buts d’avance

Miguel Borja a marqué quatre minutes dans le temps additionnel pour sauver un match nul 2-2 pour la Colombie lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde contre l’Argentine à Barranquilla.

L’Argentine a pris un bon départ, aidée par une défense lamentable à domicile, pour se hisser 2-0 en huit minutes grâce aux buts de Cristian Romero et Leandro Paredes.

Mais les remplaçants de la Colombie ont inversé le jeu en seconde période alors que Luis Nuriel a marqué sur place, puis Borja a arraché un point à la mort.

« Nous sommes sortis sous presse, nous avons marqué deux buts mais malheureusement nous n’avons pas pu tenir, je pense que nous étions fatigués », a déclaré l’attaquant argentin Lautaro Martinez.

L’Argentine reste invaincue à la deuxième place tandis que la Colombie est juste en dehors des places de qualification automatique en cinquième.

Les visiteurs se donneront des coups de pied, cependant, après un départ rapide et auront les meilleures chances tout au long.

Trois minutes plus tard, Romero s’est hissé le plus haut pour ramener à la maison un coup franc de Rodrigo De Paul du large sur la droite qui a atteint le bord de la surface de réparation de six mètres.

Quelques minutes plus tard, Lionel Messi a choisi Marcos Acuna et sa frappe du pied gauche a été déviée à quelques centimètres du coin du poteau et de la barre transversale.

La Colombie n’a pas réussi à dégager complètement le corner résultant et après un flipper dans la surface, Paredes a pu dépasser quatre joueurs, trouver de l’espace et tirer bas dans le coin à travers le gardien David Ospina.

L’Argentine était bien en tête et Ospina a dû sauver une frappe féroce de Martinez à la 27e minute, avec Nicolas Gonzalez mettant le rebond au-delà du poteau.

La Colombie s’animait enfin dans les arrêts de jeu en première mi-temps mais le tir de Muriel était bloqué par Nicolas Otamendi, tandis que Duvan Zapata flambait au-dessus.

Ils étaient de retour dans le match six minutes après le début de la deuxième période, après qu’Otamendi ait renversé Mateus Uribe dans la surface et que Muriel soit intervenu depuis le point.

L’Argentine est cependant restée bien en tête et Ospina a renversé un tir de Messi sur la barre avant de nier Martinez.

Muriel a tiré dessus avant que l’inspiration Ospina ne maintienne la Colombie à égalité avec de superbes arrêts de Martinez et Messi.

Borja a cependant eu le dernier mot, s’élevant au deuxième poteau pour diriger le centre de Juan Cuadrado.

Le Pérou revendique sa première victoire

Le Pérou a remporté sa première victoire de la campagne de qualification mais est resté en bas du groupe malgré un succès surprise 2-1 en Équateur.

Christian Cueva a converti une contre-attaque à la rapière à la 62e minute et Luis Advincula a pratiquement remporté la victoire à huit minutes de la fin, tirant dans les jambes du gardien Alexander Dominguez.

Le but de Gonzalo Plata dans le temps additionnel n’a été qu’une consolation pour l’Equateur, qui reste néanmoins troisième.

A Caracas, le Venezuela a tenu l’Uruguay nul 0-0 pour rester devant le Pérou à la différence de buts, tandis que les visiteurs se sont accrochés à une place de qualification automatique parmi les quatre premiers.

Le penalty de Marcelo Moreno à huit minutes de la fin a valu à la Bolivie un match nul 1-1 à Santiago face au Chili dominant, qui a pris l’avantage grâce à Erick Pulgar à la 69e minute.

