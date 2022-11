Neymar admet que la Coupe du monde du Qatar pourrait être sa dernière

La superstar du Brésil et du Paris Saint-Germain, Neymar, a affirmé que la Coupe du monde 2022 au Qatar pourrait être son dernier tournoi. L’ailier a fait ses débuts senior pour la centrale sud-américaine il y a 12 ans et aura 31 ans dans quelques mois.

“Je jouerai comme si c’était le dernier”, a récemment déclaré Neymar à Globo. “Je parle à mon père, on parle toujours, pour jouer chaque match comme si c’était le dernier parce qu’on ne sait pas ce qui va se passer demain.”

“Je ne peux pas garantir que je jouerai un autre [World] Coupe… Honnêtement, je ne sais pas. Je vais jouer comme si c’était le dernier. Peut-être que j’en jouerai un autre, peut-être pas. Ça dépend. Il va y avoir un changement d’entraîneur et je ne sais pas si cet entraîneur m’appréciera.

L’entraîneur-chef du Brésil, Tite, quittera l’équipe après la fin de la Coupe du monde au Qatar. Un successeur n’a pas encore été nommé.

Neymar participe à une dangereuse attaque au Brésil

Les quintuples champions de la Coupe du monde sont les favoris pour triompher au Qatar. Avec Neymar, ils ont l’une des attaques les plus puissantes de la compétition. Vinicius Junior, Rodrygo, Gabriel Jesus, Raphinha, Gabriel Martinelli et Richarlison sont les têtes d’affiche d’un groupe d’attaquants extrêmement talentueux et profond parmi lesquels Tite peut choisir.

Neymar a également parlé de son impressionnant record de buts. Il n’est plus qu’à deux buts du record absolu de Pelé avec l’équipe nationale du Brésil. “J’ai déjà construit une longue histoire en équipe nationale et, c’est sûr, je veux bien la finir”, a déclaré Neymar.

“C’est plus que ce que j’imaginais, que je rêvais”, a poursuivi l’ailier. “Je n’ai jamais pensé aux chiffres, je n’ai jamais voulu dépasser qui que ce soit, battre un record. J’ai toujours voulu jouer au football. »

Le Brésil entame sa Coupe du monde 2022 contre la Serbie le jeudi 24 novembre. Le groupe G du tournoi comprend également le Cameroun et la Suisse.