Neymar acquitté pour fraude et corruption

Un tribunal espagnol a acquitté Neymar des accusations potentielles de fraude et de corruption. Auparavant, la star du Brésil et du PSG encourait de lourdes amendes et même une éventuelle peine de prison dans cette affaire.

Avec le joueur, le tribunal a également acquitté tous les accusés. Cela comprenait les présidents de Barcelone Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell, l’ancien président de Santos Odilio Rodrigues ainsi que les parents de Neymar.

Le cœur de l’affaire tournait autour du déménagement de Neymar en 2013 de Santos à Barcelone. La société d’investissement DIS a accusé le joueur, son père et le Barça de cacher essentiellement le coût réel des frais de transfert. Cela aurait signifié que les accusés essayaient de ne pas payer à DIS le montant exact. La société détenait auparavant une propriété partielle des droits des joueurs de Neymar.

Le DIS ne prouve pas que Neymar a commis une fraude ou de la corruption

Néanmoins, le tribunal n’était pas d’accord avec le demandeur. Selon l’Associated Press, le tribunal espagnol a publié une déclaration disant que DIS n’avait pas réussi à prouver son point de vue. “Il n’a pas été prouvé qu’il y avait un faux contrat ou que DIS était destiné à être lésé”, lit-on dans le communiqué officiel.

La décision intervient à un moment où Neymar pourrait certainement profiter de bonnes nouvelles. Le Brésil a récemment été éliminé de la Coupe du monde 2022 par la Croatie. Le match de quart de finale épique s’est terminé sur des tirs au but. Alors que Neymar a marqué un but dans le match, le Brésil a été battu 4-2 lors de la fusillade.

Ronaldo demande à Neymar de chercher un soutien psychologique

Suite à la défaite, Neymar a été vu en larmes et a même suggéré que le match pourrait être son dernier pour le Brésil. Le légendaire attaquant brésilien Ronaldo a affirmé que Neymar devrait recevoir un traitement de santé mentale. “Je conseillerais d’avoir un soutien psychologique pour résister à cette pression, qui est extrêmement disproportionnée pour les êtres humains”, a déclaré Ronaldo au média brésilien Globo.

“Neymar reviendra avec la même passion, avec la même envie”, a poursuivi Ronaldo. “Mais je voulais renforcer ce besoin de surveiller la santé mentale de nos joueurs… C’est très important pour nous d’aborder ce sujet, surtout quand il s’agit de la Coupe du monde, où le monde entier regarde l’équipe nationale. Le monde regardait Neymar.

L’attaquant vedette bénéficiera désormais d’un congé bien mérité avant de rentrer en France. Le PSG disputera son prochain match de Ligue 1 le 28 décembre à domicile face à Strasbourg.

PHOTO: IMAGO / Photo de presse sportive