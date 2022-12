Neymar acquitté pour escroquerie et corruption

Le footballeur le plus cher du monde a été innocenté après avoir été jugé en Espagne

Un tribunal espagnol a acquitté le Brésil et l’attaquant du Paris Saint-Germain Neymar des accusations de fraude et de corruption liées à son transfert de Santos au FC Barcelone en 2013.

Le joueur de 30 ans a été jugé avec son père, les anciens présidents du Barca Josep Bartomeu et Sandro Rosell, l’ancien président de Santos Odilio Rodrigues et les deux clubs en question.

Toutes les parties impliquées ont été déclarées non coupables après l’ouverture d’un procès par les procureurs espagnols en octobre.

Le 31 octobre, le procureur de la République a annoncé qu’une décision d’abandonner les charges avait été prise après avoir entendu les témoignages de Rosell et Bartomeu, car il n’avait vu aucune preuve qu’un crime avait été commis.

La société brésilienne DIS, qui détenait 40% des droits de Neymar lorsqu’il était à Santos, avait déposé une plainte alléguant qu’elle avait perdu de l’argent lors de son transfert à Barcelone en raison de la sous-estimation de sa valeur réelle.

✅| OFFICIEL: Le tribunal de Barcelone acquitte Neymar Jr. et les autres accusés (le père de Neymar, Rosell, Bartomeu, FCB, Santos et la société Neymar) des crimes de fraude et de corruption entre particuliers. pic.twitter.com/fvoJnE8GCw — Barça Buzz (@Barca_Buzz) 13 décembre 2022

“Le coût réel de la transaction (entre Santos et Barcelone) était de 82 millions d’euros (80 millions de dollars), et seulement 17 millions d’euros (16,6 millions de dollars) sont apparus comme transfert officiel”, a déclaré l’avocat du DIS, Paulo Nasser, lors d’une conférence de presse au début du procès.

DIS a exigé une peine de cinq ans de prison pour Neymar et une peine de prison pour Rosell et Bartomeu en plus de 149 millions d’euros (157 millions de dollars) d’amendes pour les accusés du procès.

Les procureurs espagnols avaient initialement demandé une peine de deux ans de prison pour Neymar et le paiement d’une amende de 10 millions d’euros (10,5 millions de dollars). Ils voulaient également cinq ans de prison pour Rosell et Bartomeu, plus une amende de 8,4 millions d’euros (8,9 millions de dollars) pour le FC Barcelone.

Lire la suite Début du procès pour fraude de Neymar à Barcelone

La nouvelle qu’il a été officiellement innocenté devrait réconforter Neymar dans les moments difficiles.

Vendredi, il a égalé le record de 77 buts de Pelé pour l’équipe nationale brésilienne dans le temps supplémentaire de leur quart de finale de la Coupe du monde contre la Croatie, seulement pour que l’équipe des Balkans égalise et élimine les quintuples vainqueurs de Qatar 2022 aux tirs au but.

Un Neymar abattu a été capturé en train de pleurer sur le gazon du stade Education City et il reste incertain s’il continuera à jouer pour son pays.

Pelé et plusieurs de ses coéquipiers ont exhorté Neymar à continuer, et il pourrait avoir envie d’une dernière chance de remporter un premier titre de Coupe du monde en Amérique du Nord en 2026 à l’âge de 34 ans.

Les fenêtres de transfert précédentes ont vu Neymar lié à un départ du PSG, qu’il a rejoint après que le club de Ligue 1 soutenu par le Qatar a activé sa clause libératoire record de 222 millions d’euros (236,5 millions de dollars) au Barca.

Neymar a signé un renouvellement de contrat au Parc des Princes en juillet 2021 qui a ensuite été automatiquement prolongé jusqu’en 2027 selon les rapports.