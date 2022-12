Neymar acquitté de fraude et de corruption pour transfert à Barcelone

Neymar a joué pour Barcelone entre 2013 et 2017. Ira L. Black/Corbis via Getty Images

L’attaquant du Paris Saint-Germain et du Brésil Neymar a été acquitté des accusations de fraude et de corruption concernant son transfert en 2013 de Santos à Barcelone, a déclaré mardi un tribunal espagnol.

Le père de Neymar, les deux clubs, les anciens présidents du Barca Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell et l’ancien président de Santos Odilio Rodrigues ont également été reconnus non coupables à l’issue d’un procès en octobre.

L’affaire, portée par les procureurs espagnols, découlait d’une plainte déposée par DIS, une société brésilienne qui détenait 40 % de Neymar lorsqu’il était à Santos.

DIS a fait valoir qu’ils avaient perdu leur part légitime du transfert parce que la vraie valeur de l’accord avait été sous-estimée par les parties impliquées.

Ils réclamaient une peine de cinq ans de prison pour Neymar et ont également demandé des peines de prison pour Rosell et Bartomeu, ainsi qu’une amende totale de 149 millions d’euros pour les accusés.

Les procureurs espagnols, quant à eux, voulaient une peine de deux ans de prison pour Neymar et le paiement d’une amende de 10 millions d’euros, plus une peine de cinq ans de prison pour Rosell et une amende de 8,4 millions d’euros pour Barcelone.