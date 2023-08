Neymar accepte le retour de Barcelone, pourrait déclencher une sortie douloureuse

Neymar reviendra probablement à Barcelone dans le cadre d’un transfert qui a fait l’objet de sérieuses spéculations ces derniers temps.

L’Equipe a récemment laissé entendre que Neymar avait déjà fait part au Paris Saint-Germain de son désir de quitter le club. Quelques jours plus tard, il a appris du nouvel entraîneur Luis Enrique et du directeur sportif Luis Campos qu’il ne ferait pas partie des plans de l’équipe pour la saison 2023-24.

Le facteur principal pour le moment est la volonté du PSG de vendre le joueur. Ils n’étaient pas à bord au début, mais maintenant qu’ils voient à quel point leurs choix sont rares, ils reviennent.

Barcelone espère que Neymar résiliera son contrat avec le PSG

Selon le quotidien catalan SPORT, le Paris Saint-Germain serait prêt à laisser son attaquant revenir à Barcelone, auquel il l’a acheté en 2017. Le rapport ajoute que les Blaugrana font pression pour que le PSG le libère de son contrat afin qu’il puisse revenir. en Espagne sur un transfert gratuit.

Inutile de convaincre le Brésilien de rejoindre son ancienne équipe ; il a déjà consenti à le faire. La superstar a également accepté une importante réduction de salaire de ses 61 millions de dollars par an avec les champions de Ligue 1. Par la suite, SPORT a rapporté que le joueur de 31 ans gagnerait 13,1 millions de dollars s’il retournait au Camp Nou.

Le départ de Neymar des géants français est la dernière affaire à régler. Le prix demandé indiqué pour le joueur brésilien se situe entre 65 et 165 millions de dollars, bien en dehors des moyens financiers du Barça. Par conséquent, l’équipe de Xavi Hernandez espère que le PSG et Neymar pourront s’entendre sur une rupture de contrat.

Le retour de Neymar pourrait coûter cher

Le Barça accorderait à Neymar un contrat d’un an, avec la possibilité de le renouveler pour un contrat plus long et meilleur en 2024. Cependant, les vainqueurs en titre de la Liga pourraient encore être contraints de se séparer d’un joueur clé afin de rencontrer Financial Exigences de fair-play.

Les rapports du journaliste espagnol Josep Capdevila suggèrent qu’une sortie « douloureuse » pour les supporters est possible si Neymar déménage au Camp Nou depuis le PSG. Sans citer de noms, il écrit que les supporters blaugranas auront du mal à accepter le départ.

Cela impliquerait que l’arrivée de Neymar à Barcelone pourrait forcer le club à se séparer d’un jeune joueur prometteur. Ainsi, Ansu Fati pourrait être l’agneau sacrificiel du club, selon Jose Alvarez d’El Chiringuito.

