Neymar absent mais Messi continue: Cinq points à retenir de la 19e journée de la Coupe du monde 2022

La Coupe du monde 2022 est de retour après deux jours de congé – et de retour en force.

La Croatie et le Brésil ont joué un autre classique, bien qu’il n’ait vraiment commencé qu’à temps plein. Dans les 30 minutes qui ont suivi, cependant, la Coupe du monde a fourni encore plus de drame. De même, il a fallu du temps pour que le match Argentine vs Pays-Bas prenne vie – mais le garçon était là comme par magie quand il a finalement commencé.

Voici les cinq principaux plats à emporter QuatreQuatreDeux a appris au cours d’une autre journée incroyable d’action en Coupe du monde.

La Croatie est beaucoup plus difficile à battre qu’aucun d’entre nous ne le pensait

(Crédit image : Hector Vivas – FIFA/FIFA via Getty Images)

La Croatie n’était la favorite de personne pour la Coupe du monde – enfin, assez loin de la côte adriatique, du moins. Et pourtant, ils viennent de disputer une autre demi-finale, la troisième de leur jeune histoire.

Une grande partie de ce tournoi a tourné autour de leur manque de remplaçant pour Mario Mandzukic, l’homme cible et le paratonnerre au sommet de l’équipe croate il y a quatre ans. Leur star cette fois-ci a été le défenseur central tenace Josko Gvardiol – mais ils n’ont pas semblé marquer beaucoup de buts.

Pourtant, qui a besoin de marquer de nombreux buts quand vous pouvez faire durer les matchs en prolongation et ensuite gagner aux tirs au but ?

Dominic Livakovic a été incroyable dans les buts, la défense est compacte et ce milieu de terrain métronomique est capable de prendre la piqûre d’un affrontement de deux heures et d’empêcher les jambes plus âgées de trop se fatiguer. C’est une équipe croate qui vous épuisera et s’ils n’ont qu’une seule chance, ils vont probablement la saisir aussi.

Seulement 90 minutes les séparent d’une deuxième finale de Coupe du monde consécutive. Eh bien, 120 minutes, plus des coups de pied, bien sûr.

Tite laisse un héritage décevant

(Crédit image : Maja Hitij – FIFA/FIFA via Getty Images)

Il est sûr de dire que nous étions tous un peu surexcités à la mi-temps de la victoire du Brésil sur la Corée du Sud.

L’équipe de Tite a été spectaculaire au cours de cette première mi-temps, marquant quatre buts éblouissants et mettant en valeur le genre de compétences en samba qui ont caractérisé les grandes équipes Selecao du passé. Mais toute comparaison avec les cinq côtés brésiliens conquérants du monde semble risible maintenant, après une performance brutale des mêmes joueurs qui s’étaient promenés quelques jours plus tôt.

Neymar a au moins produit un moment de magie pour finalement faire la percée dans le temps supplémentaire – égalant le record de Pelé dans le processus – mais la défense brésilienne s’est dissoute pour l’égalisation et ils n’ont pas pu gérer la pression des tirs au but.

Tite a confirmé après la défaite qu’il quittait son poste d’entraîneur et, malgré une victoire en Copa America en 2019 et sa montée au n ° 1 du classement FIFA, il est difficile de voir son sort comme autre chose qu’une déception.

La nation de football la plus titrée de la planète s’attend à mieux que les quarts de finale consécutifs de la Coupe du monde en Belgique et en Croatie. Pour une bonne raison.

L’Argentine peut garder son calme (en quelque sorte)

(Crédit image : Alexander Hassenstein/Getty Images)

Dans le match le plus passionné de la Coupe du monde à ce jour, l’arbitre Antonio Mateu Lahoz a distribué des cartons jaunes comme s’il s’agissait de cadeaux de Noël pour chaque joueur. Le décompte final est venu à sept réservations pour la Hollande et neuf pour l’Argentine, mais remarquablement personne n’a été expulsé.

Le doublé tardif de Wout Weghorst a clairement laissé les joueurs argentins stupéfaits, et alors que les tempéraments s’effilochaient, leur campagne de Coupe du monde semblait n’aller que dans un sens. Mais ils méritent d’être félicités pour la mentalité montrée dans leur réponse. Les hommes de Lionel Scaloni se sont dépoussiérés et ont réalisé une solide performance dans la seconde moitié du temps supplémentaire, se rapprochant terriblement d’un vainqueur lorsque Enzo Fernandez a cogné le poteau.

En ce qui concerne la fusillade, ils ont montré le sang-froid dont leurs voisins sud-américains, le Brésil, manquaient plus tôt dans la journée. Emi Martinez était d’humeur, enflammant la foule alors qu’il effectuait des arrêts après arrêts, tandis que Lionel Messi n’a pas répété l’erreur de Neymar et a décidé d’aller en premier et de mettre son équipe sur la bonne voie, plutôt que de risquer que la fusillade se termine avant. il pourrait s’impliquer.

Passer un test de mentalité et de discipline comme celui-ci pourrait bien donner à cette équipe plus de conviction que jamais qu’elle peut terminer le travail.

Le spectaculaire coup de pied arrêté de Wout Weghorst est toujours d’actualité

Weghourst il y a 2 ans 🤝Weghourst maintenant pic.twitter.com/uXHOdYyaKF9 décembre 2022 Voir plus

Il y a deux ans, Wout Weghorst a marqué un petit coup franc effronté pour Wolfsburg lorsqu’il s’est détaché du mur pour recevoir une courte passe et se donner un tête-à-tête avec le gardien de but.

Eh bien, il l’a encore fait – sur la plus grande scène de toutes. L’ancien homme de Burnley et leader dégingandé des Oranje a essayé exactement la même technique du coup de pied arrêté déguisé de Teun Koopmeiners – et c’était peut-être le but le plus audacieux de tout le tournoi. Cela montre simplement que parfois la réponse est autant l’ingéniosité que l’ingéniosité.

Weghorst devient le tout premier remplaçant à marquer deux fois lors d’un match de Coupe du monde pour les Néerlandais et son égaliseur était le dernier but depuis le début des records. Quel sauveur.

Pas assez pour les Néerlandais – mais un beau moment de tournoi quand même.

Lionel Messi a besoin d’être branché

(Crédit image : Oliver Hardt – FIFA/FIFA via Getty Images)

“Pep déteste les passes latérales vers les ailiers, mais j’en faisais beaucoup avec Messi”, a déclaré Dani Alves. “J’ai dit à Guardiola que si Messi ne touche pas le ballon toutes les deux minutes, il se déconnecte et nous avons besoin de lui pour qu’il puisse décider du match. Pep a accepté.”

Trop souvent pour l’Argentine dans les tournois passés, Messi a été déconnecté. Barcelone semblait juste obtenir comment le garder imbriqué dans la pièce, mais trop souvent, il n’a pas été assez central dans son pays. Même dans les 20 premières minutes du match contre les Pays-Bas, il n’avait pas assez de ballon – pourtant, alors que l’Albaceleste s’est familiarisé avec sa formation et a commencé à envoyer des balles dans son numéro 10 pour lui donner une idée du jeu, Messi a certainement trouvé l’interrupteur “marche”.

Lorsque l’Argentine a mené 2-0, ils ont presque éteint le petit génie une fois de plus. Cela a bien failli leur coûter. Il y a quelque chose à apprendre ici. La passe décisive de Messi n’était rien de moins que sublime – et c’est une leçon non seulement lors de cette Coupe du monde, mais aussi pour n’importe lequel de ses coéquipiers pour le (probablement) court laps de temps qu’il nous reste.

Donnez-lui le ballon. Autant que possible. Cela semble évident, mais si vous ne transmettez pas le ballon à Messi assez rapidement, assez souvent, vous êtes tellement plus battable.

Si l’Argentine veut se qualifier pour une autre finale de Coupe du monde – osons-nous dire, couronner la carrière de Flea avec le titre – ils vont devoir utiliser Messi non seulement comme le scalpel à la fin du terrain par le métronome pour garder la possession loin de l’opposition. Ils devront peut-être le faire contre une équipe croate qui aime orchestrer…