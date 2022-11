Neymar absent du prochain match du Brésil contre la Suisse en raison d’une blessure à la cheville

Neymar manquera le prochain match de Coupe du monde du Brésil contre la Suisse et pourrait ne pas jouer du tout dans la phase de groupe, après avoir subi une blessure aux ligaments de la cheville lors de la première victoire de son pays contre la Serbie, a déclaré vendredi le médecin de l’équipe.

L’attaquant du Paris Saint-Germain a été vu avec une cheville enflée après avoir été remplacé lors de la victoire 2-0 contre la Serbie et le docteur Rodrigo Lasmar a déclaré dans une vidéo qu’il avait subi “une lésion des ligaments latéraux”.

Le joueur du Paris Saint-Germain, âgé de 30 ans, a tenté de continuer mais a été remplacé à environ 10 minutes de la fin, peu de temps après que Richarlison ait marqué son deuxième but pour assurer la victoire du Brésil.

Neymar a été vu boitant lourdement après le match à Doha et des photos montraient un gonflement à la cheville droite.

Le prochain match du Brésil est contre la Suisse lundi, avec son dernier match du Groupe G contre le Cameroun vendredi prochain.

Outre Neymar, Danilo manquera également les derniers matches de groupe de la Coupe du monde du Brésil contre la Suisse et le Cameroun après s’être blessé lors de leur première victoire 2-0 contre la Serbie.

“Neymar et Danilo ont passé une IRM vendredi après-midi et nous avons trouvé des lésions ligamentaires à la cheville des deux”, a-t-il déclaré aux journalistes. pour essayer de les remettre en forme pour qu’ils puissent jouer à nouveau en Coupe du monde.”

Sujet aux blessures

La carrière de Neymar a été émaillée de blessures qui ont eu un impact sur ses deux précédentes Coupes du monde.

En 2014, il s’est fracturé le dos lors de la victoire en quart de finale contre la Colombie, ce qui signifie qu’il a été écarté lorsque les hôtes ont été battus 7-1 par l’Allemagne en demi-finale, perdant 7-1.

Quatre ans plus tard, il a couru pour se remettre d’une blessure à temps pour le tournoi en Russie, mais le Brésil n’a jamais atteint les sommets attendus avant de s’incliner face à la Belgique en quart de finale.

L’ancienne star de Barcelone, qui compte 122 sélections pour le Brésil, a également raté la Copa America 2019 après s’être déchiré les ligaments de la cheville droite.

En 2021, Neymar était absent pendant environ 10 semaines de la saison française après avoir subi des lésions ligamentaires à la cheville gauche.

Cette fois, il est arrivé en pleine forme au Qatar après un début de saison fantastique avec le PSG, au cours duquel il a marqué 15 buts en 20 matchs.

Neymar n’a besoin que de deux buts pour égaler le record absolu de Pelé de 77 pour la nation sud-américaine.

Le Brésil possède un éventail impressionnant de talents offensifs, dont Raphinha, Richarlison et Vinicius Junior, et ils ont réussi à faire sortir Rodrygo et Gabriel Jesus du banc contre la Serbie.

Mais Neymar, qui dispute sa troisième et peut-être dernière Coupe du monde, est le joueur qui fait vibrer l’équipe.

