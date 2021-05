Neymar ‘a tenté de forcer une employée à lui faire une fellation dans une chambre d’hôtel’ avant que son énorme contrat de 105 millions de dollars avec Nike ne se termine tôt

Le géant des vêtements de sport, qui n’a pas expliqué publiquement pourquoi il a mis fin prématurément à son énorme contrat avec le footballeur le plus cher du monde l’année dernière, aurait déclaré à un rapport que Neymar n’avait pas réussi à « coopérer de bonne foi » avec une enquête sur les accusations.

Puis à Barcelone, Neymar aurait fait l’invitation à l’employé de longue date de Nike – qui aurait aidé à coordonner la logistique pour l’attaquant et son entourage, y compris une visite à un événement Michael Jordan et une boîte de nuit – après elle est restée seule avec lui dans sa chambre.

La femme aurait été l’un des deux employés chargés d’emmener Neymar dans sa chambre, seulement pour avoir été empêché par lui de partir avant qu’il ne la poursuive dans le couloir de l’hôtel alors qu’il était encore déshabillé, selon le Wall Street Journal.

La porte-parole de Neymar a déclaré au média que la superstar du Paris Saint-Germain nie l’allégation. « Neymar Jr. se défendra vigoureusement contre ces attaques sans fondement au cas où une réclamation serait présentée, ce qui ne s’est pas produit jusqu’à présent », a-t-il ajouté. a-t-elle déclaré dans un communiqué, ajoutant que son client s’était séparé de Nike pour des raisons commerciales.

Le rapport indique que l’employée a partagé l’incident avec de nombreux amis, parents et employés dans les semaines qui ont suivi, déposant une plainte en 2018 lorsque d’autres femmes de l’entreprise se sont présentées pour discuter d’expériences de harcèlement et de discrimination dans le cadre d’une enquête sur le traitement. des femmes dans l’entreprise, selon les documents et les comptes.

En juin 2019, une autre femme a accusé Neymar de viol dans un hôtel parisien un mois plus tôt, l’ancien prétendant au Ballon d’Or affirmant que sa rencontre avec le mannequin brésilien était consensuelle et l’accusant d’avoir tenté de l’extorquer.

Les autorités brésiliennes ont abandonné l’enquête, invoquant un manque de preuves, et ont par la suite inculpé le mannequin de diffamation, d’extorsion et de fraude procédurale, puis ont rejeté les accusations de calomnie et d’extorsion et l’ont acquittée de fraude. Une porte-parole d’elle a déclaré qu’elle s’en tenait à son récit original de l’incident allégué.

Peu de temps après que le mannequin brésilien ait fait son allégation publique, l’employée de Nike a contacté Hilary Krane, l’avocate générale de Nike, et Monique Matheson, la responsable du département des ressources humaines de Nike, pour demander une mise à jour sur la plainte qu’elle avait déposée contre Neymar un an plus tôt, selon aux personnes et aux documents.

Les dirigeants de Nike auraient dit à l’employé qu’ils n’avaient pris aucune mesure car ils avaient l’impression qu’elle ne le voulait pas.

Le contrat de marketing de Nike avec Neymar avait encore huit ans, a déclaré le Journal citant une source connaissant les détails. Le rapport indique que Nike a engagé des avocats de Cooley LLP pour lancer une enquête qui a commencé en 2019, choisissant de l’empêcher de figurer dans le marketing pendant que l’enquête était en cours.

« Nike a mis fin à sa relation avec l’athlète parce qu’il a refusé de coopérer à une enquête de bonne foi sur des allégations crédibles d’actes répréhensibles de la part d’un employé », a-t-il ajouté. Krane a déclaré au Journal, ajoutant que « aucun ensemble unique de faits n’a émergé qui nous permettrait de parler de manière substantielle sur la question » et « il serait inapproprié pour Nike de faire une déclaration accusatrice sans être en mesure de fournir des faits à l’appui. »

« En tant qu’employeur, nous avions la responsabilité de respecter sa vie privée et nous ne pensions pas qu’il était approprié de partager ces informations avec les forces de l’ordre ou un tiers sans le consentement de l’employé. » dit-elle à propos du premier contact.

« En 2019, lorsque l’employé a par la suite exprimé son intérêt à poursuivre l’affaire, nous avons agi immédiatement. Dès le début, nous avons traité les allégations de l’employée et son expérience avec beaucoup de sérieux.

Le rapport cite la réponse de la porte-parole de Neymar : « Il est très étrange qu’une affaire qui aurait dû se produire en 2016, avec des allégations d’un employé de Nike, n’ait été révélée qu’à ce moment-là.

« Semblable aux allégations d’agression sexuelle portées contre lui en 2019 – des allégations dont les autorités brésiliennes ont déclaré Neymar Jr innocent – ces allégations sont fausses. »

Certaines des personnes référencées dans le rapport auraient affirmé que Neymar avait contesté le récit de la femme au cours de l’enquête, mais aurait refusé d’être personnellement interrogé par les représentants de Nike.

L’avocate de Cooley, Amanda Main, a déclaré que le cabinet « a mené une enquête approfondie et approfondie, à la fois au sein de l’entreprise et par le biais de sources externes ».

Des entretiens auraient été menés avec des témoins, dont des employés de Nike, et les documents montreraient que Nike a aidé l’employée à retenir les services d’un avocat tout en acceptant de payer ses frais juridiques.

La femme aurait demandé aux dirigeants de Nike de dire au public que le comportement de Neymar n’était pas « s’aligner sur ses valeurs » et commencer à appliquer des clauses de moralité dans les contrats des athlètes ainsi qu’un code de conduite pour les accords de parrainage.

Neymar a signé un accord avec Puma en septembre 2020. Une porte-parole de la société a refusé de commenter le Jounal, l’avocat de l’employé de Nike n’ayant pas répondu aux demandes de commentaires du journaliste.