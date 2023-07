Neymar a pleuré pendant 5 jours, considéré comme sa retraite après la sortie du WC

Neymar a déclaré qu’il avait « pleuré pendant cinq jours d’affilée » après la sortie du Brésil de la Coupe du monde 2022 et a ajouté qu’il envisageait de prendre sa retraite internationale après sa défaite en quart de finale contre la Croatie.

L’attaquant du Paris Saint-Germain, 31 ans, n’a plus joué pour son pays depuis la défaite aux tirs au but du 9 décembre.

Neymar a donné l’avantage au Brésil avec ce qui ressemblait au but de la victoire dans le temps supplémentaire avant que la Croatie n’égalise à trois minutes de la fin, et a remporté la fusillade pour se qualifier pour les demi-finales.

« Je ne peux pas vous dire ce qui m’est passé par la tête », a déclaré Neymar au YouTuber Casimiro. « Ce fut la défaite la plus douloureuse de ma carrière, c’est sûr. J’ai pleuré pendant cinq jours consécutifs. Cela m’a beaucoup fait mal que mon rêve se soit transformé en rien.

« J’aurais préféré ne pas marquer le but, pour que ça reste 0-0 et perdre aux tirs au but, plutôt que ‘j’ai marqué le but, ils ont égalisé et on a perdu aux tirs au but' ». C’est une douleur que seuls les joueurs et le staff peuvent comprendre.

« C’était le pire moment de ma vie. C’était comme un enterrement, quelqu’un qui pleure d’un côté, quelqu’un d’autre qui pleure de l’autre. C’était horrible, un sentiment que je ne veux plus revivre. »

Neymar a joué pour le Brésil lors de trois Coupes du monde en 2014, 2018 et 2022.

En 2014, ils ont été humiliés 7-1 par les vainqueurs éventuels, l’Allemagne, en demi-finale à domicile après que l’attaquant se soit blessé au dos au tour précédent.

Quatre ans plus tard en Russie, le Brésil a été battu 2-1 par la Belgique en quart de finale avant d’être éliminé au même stade par la Croatie au Qatar en 2022.

Dans une interview avec CazeTV, Neymar a déclaré qu’il avait envisagé une retraite internationale après cette dernière déception, mais qu’il était maintenant prêt à repartir en 2026.

« Après le [2022] Coupe du monde, honnêtement, je ne voulais pas [return to the Brazil national team]», dit-il. « Mais j’ai changé d’avis. Parce que j’ai très faim, n’est-ce pas ? J’ai changé d’avis.

« Après la Coupe du monde, je ne voulais pas revivre la douleur de perdre. Voir ma famille beaucoup souffrir, ça me pèse. Mais ils devront encore le supporter. Ce sera bien. Il faut que ce soit le cas. »

La campagne de qualification du Brésil pour la Coupe du monde 2026 débute en septembre.

La CBF a nommé Fernando Diniz de Fluminense comme nouvel entraîneur-chef par intérim pour un contrat d’un an, alors qu’ils poursuivent Carlo Ancelotti du Real Madrid comme nomination à long terme.

Neymar est de retour à l’entraînement de pré-saison avec le PSG, désormais entraîné par son ancien entraîneur barcelonais Luis Enrique.

Ils affrontent Le Havre en amical vendredi avant de partir pour une tournée au Japon qui les verra affronter Al Nassr, Cerezo Osaka et l’Inter Milan.