Neymar à l’heure au PSG avec Messi : « Nous avons vécu l’enfer »

L’attaquant brésilien Neymar a déclaré qu’il « avait vécu l’enfer » aux côtés de son ancien coéquipier Lionel Messi pendant leur séjour ensemble au Paris Saint-Germain.

Les deux joueurs ont quitté le PSG cet été, Messi rejoignant l’Inter Miami CF en tant qu’agent libre et Neymar. en mouvement à l’équipe saoudienne de la Pro League, Al Hilal, dans le cadre d’un transfert de 90 millions d’euros (98,6 millions de dollars).

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il ressentait à l’idée de voir son bon ami Messi remporter la Coupe du monde avec l’Argentine en 2022, Neymar a répondu. Esporte Espetacular de Globo dans une interview donnée en juin et diffusée dimanche: « J’étais très heureux de l’année qu’il a vécue, mais en même temps très triste, car il a vécu les deux côtés de la médaille. Il est allé au paradis avec l’équipe d’Argentine, a tout gagné ces dernières années, et avec Paris il a vécu l’enfer, nous avons vécu l’enfer, lui et moi. »

Messi et Neymar, qui avaient déjà joué ensemble à Barcelone, ont remporté des titres de champion au PSG mais n’ont pas réussi à apporter au club le succès en Ligue des champions.

Messi a eu du mal à s’adapter à Paris et a admis en juin qu’il y avait eu une « fracture avec un groupe important de supporters du PSG » au cours de ses deux saisons au club.

Les deux joueurs ont été hués et raillés par les supporters du PSG après l’élimination de l’équipe de la Ligue des champions au cours des deux dernières années.

Messi, qui a marqué 21 buts et en a inscrit 20 autres toutes compétitions confondues la saison dernière, a également été pris pour cible par une partie du public lors de son dernier match à domicile du PSG.

Neymar a déclaré qu’il pensait que les critiques dont lui et Messi avaient été victimes étaient injustifiées.

« On s’énerve, parce qu’on n’est pas là pour rien, on est là pour faire de notre mieux, [to] soyez champions, essayez d’écrire l’histoire », a déclaré Neymar, qui a raté la seconde moitié de la saison dernière en raison d’une blessure à la cheville.

« C’est pour cela que nous avons recommencé à jouer ensemble. Nous nous sommes réunis là-bas pour écrire l’histoire. Malheureusement, nous n’y sommes pas parvenus. »