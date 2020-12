Le candidat à la présidentielle de Barcelone, Jordi Farre, a informé Neymar qu’il était «le bienvenu» pour revenir au Camp Nou mais qu’il devait d’abord s’excuser auprès du club et retirer ses poursuites.

La superstar du Paris Saint-Germain, Neymar, s’est engagée dans de nombreux litiges avec Barcelone ces dernières années pour des primes de fidélité et de signature non payées.

Néanmoins, le Brésilien a toujours été lié à un retour au club où il a remporté six distinctions majeures avant de rejoindre le PSG dans un transfert record de 200 millions de livres sterling en 2017.

Farre sauterait sur l’occasion de ramener le joueur de 28 ans au Blaugrana – mais seulement à la condition que le joueur mange une humble tarte.

« Neymar sera le bienvenu, mais la première chose qu’il doit faire est de retirer ses demandes et de demander pardon », a déclaré l’espoir à la présidentielle de Barcelone. RAC 1.

« Nous avons parlé à son peuple et ils nous ont parlé de » rentrer à la maison « . Qui ne veut pas du troisième meilleur joueur du monde dans son équipe?

« Il existe une option de demande de transfert, ce qui le verrait venir pour 40 à 45 millions d’euros (37 à 41 millions de livres sterling). »

Neymar a un an et demi restant sur son accord dans la capitale française et négocie actuellement un nouveau contrat avec le PSG.