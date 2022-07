Ney Matogrosso : “Le Brésil et les États-Unis vivent dans une ère de revers”

Commentez cette histoire Commentaire

SAO PAULO — La voix calme et rythmée de Ney Matogrosso en dehors de la scène fait qu’il est difficile pour quiconque ne connaît pas son art de savoir qu’il est l’un des artistes les plus rebelles et les plus innovants du Brésil depuis environ 50 ans. Inspiré du théâtre kabuki japonais, Matogrosso s’est peint le visage au début des années 70 et a joué des actes flamboyants en tant que leader du groupe Secos e Molhados – qui était un mélange de pop et de rock ‘n’ roll, loin des artistes populaires de bossa nova et de samba. . Plus tard, en tant que chanteur solo prestigieux, il n’a pas caché son homosexualité sur scène et est devenu un phare pour beaucoup d’autres qui ont lutté.

Tout au long de sa carrière, Matogrosso a souligné que l’esprit créatif et l’ingéniosité du Brésil étaient le matériau clé de sa musique. Mais depuis quelques années, il sent que son pays recule. Et, dit-il, il en va de même pour les États-Unis, où l’homme de 80 ans se produira dans plusieurs villes ce mois-ci.

Dimanche, il sera l’une des attractions du SummerStage de la Capital One City Parks Foundation à New York.

“Les portes de l’enfer semblent être ouvertes pour les deux nations”, a déclaré Matogrosso à l’Associated Press lors d’un entretien téléphonique. Il faisait référence à l’administration de droite du président brésilien Jair Bolsonaro, qui s’est moqué des minorités et sera réélu en octobre, et à l’ancien président américain Donald Trump, dont l’influence de division perdure dans la société américaine, selon le chanteur. .

« Nous voyons cette tendance radicale dans les deux pays en ce moment. Et il continue de se répandre dans le monde entier. Mais je suis sûr que cette tendance disparaîtra un jour. L’évolution n’est pas une ligne droite continue. Cela ressemble plus à une spirale », a déclaré Matogrosso. “Je ne pense pas que ma musique ou moi ayons le devoir d’être optimistes, mais j’ai besoin d’avoir ce point de vue, de penser que quelque chose de mieux arrivera.”

Le dernier disque de Matogrosso, “Nu Com Minha Música” (Nu avec ma musique), est intitulé d’après une chanson du lauréat d’un Grammy Award Caetano Veloso. Il est imprégné d’optimisme quant à l’avenir du pays du chanteur – quelque chose qui ne rime pas avec une nation qui traverse une crise économique profonde depuis près de huit ans, a le deuxième nombre de décès le plus élevé au monde à cause de COVID-19 et où plus plus de 33 millions de personnes vivent dans la faim.

«Je vois une voie claire pour mon Brésil, malgré la douleur. Un vertige visionnaire qui n’a pas besoin de suiveur. Nue avec ma musique, à part ça ce n’est que de l’amour. Je peux voir certaines choses d’où je suis », disent les paroles, dans une traduction du portugais.

Matogrosso a déclaré qu’il avait planifié “Nu Com Minha Música” avant que Bolsonaro ne prenne le pouvoir en 2019.

« L’une des chansons parle de tant de gens qui ont faim. Je me demande si c’était une prémonition; nous n’avions pas ce scénario à l’époque », a déclaré le chanteur. “Les gens qui meurent de faim au Brésil sont vraiment impardonnables. Nous pouvons cultiver n’importe quoi ici.

Matogrosso pense que malgré les jours difficiles actuels, les jeunes générations verront une plus grande liberté.

“J’étais récemment dans un avion en direction de Rio et deux garçons étaient assis à côté de moi. Ils étaient main dans la main, sans aucun doute dans leur esprit. J’ai essayé de ne pas regarder pour ne pas me mettre au milieu. Personne n’apprivoisera les enfants comme ça », a déclaré Matogrosso. “Peu de temps après, j’ai pris un taxi et j’en ai vu deux autres se toucher le nez près de la plage. Ces enfants n’ont pas à se soucier trop de dire qu’ils sont homosexuels. C’est naturel maintenant. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il se sentait un peu moins rebelle que les jeunes fans, Matogrosso a répondu : “Je n’ai jamais été friand de démonstrations d’affection en public. Ils ont ce besoin. Je ne sais pas. Mais je le respecte. »

Matogrosso a déclaré qu’il restait curieux de la sexualité, encore plus après avoir lu trois livres de l’écrivain transgenre espagnol Paul B. Preciado.

“C’est un penseur si clair, il s’exprime si bien que cela m’a vraiment permis de mieux comprendre les personnes transgenres”, a déclaré le Brésilien. « Mon intérêt vient d’il y a longtemps. Je me souviens qu’il y a des décennies, j’ai lu un livre qui disait que des personnes transgenres naîtraient et que ces personnes devraient être accueillies comme un signe que l’humanité évoluait. J’ai gardé ça en tête depuis. Nous devons nous retrouver et comprendre ceux qui nous entourent.

Matogrosso a déclaré que son emploi du temps était chargé jusqu’à la fin de l’année au Brésil. Ce n’est pas seulement à cause des fans de longue date, mais aussi à cause des jeunes qui aiment son travail avec les Secos e Molhados.