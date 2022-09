Éoliennes du parc éolien de San Gorgonio Pass, propriété de NextEra Energy Inc., à Whitewater, Californie, le mercredi 17 février 2021.

Découvrez les entreprises qui font les gros titres après les heures d’ouverture.

NextEra Energy – Les actions ont chuté de 3% en négociation prolongée après la l’entreprise a annoncé son intention de vendre 2 milliards de dollars en actions. Chaque unité de capital sera émise pour un montant de 50 $ et consistera en un contrat d’achat d’actions ordinaires de NextEra Energy à l’avenir, ainsi qu’en une participation indivise de 5 % dans une débenture de NextEra Energy Capital Holdings échéant le 1er septembre 2027. , émis pour un montant principal de 1 000 $.

Danaher – La société médicale a vu ses actions augmenter de 4% après avoir annoncé son intention de spin-off de son activité de solutions environnementales et appliquées créer une société indépendante cotée en bourse. Il a également relevé ses prévisions de revenus pour le troisième trimestre, selon FactSet.

Rhythm Pharmaceuticals – Les actions de Rhythm Pharmaceuticals ont chuté d’environ 11% après l’annonce de la société une offre d’actions de 100 millions de dollars.

Arconic Corp – Les actions de la société de fabrication ont chuté d’environ 8% après qu’Arconic ait fourni une prévision de revenus inférieure aux attentes pour l’ensemble de l’année, citant l’impact des problèmes opérationnels et la combinaison de la baisse de la demande et de la hausse des coûts énergétiques non couverts en Europe.