Nextdoor va entrer en bourse dans une fusion SPAC de 4,3 milliards de dollars alors que le PDG envisage une expansion

Nextdoor, une application de médias sociaux pour les quartiers, a annoncé mardi qu’elle deviendrait publique par le biais d’une fusion inversée avec une société d’acquisition spécialisée dans le cadre d’un accord valorisant l’entreprise à 4,3 milliards de dollars.

« Cela va rapporter beaucoup de produits, 686 millions de dollars de produits bruts, sur un véritable ensemble d’investisseurs de premier ordre » qui contribueront à alimenter l’expansion, a déclaré mardi à CNBC la PDG de Nextdoor, Sarah Friar.

L’accord avec la société d’acquisition spécialisée Khosla Ventures Acquisition Co II comprend un investissement privé de 270 millions de dollars de Baron Capital Group, des comptes conseillés par T. Rowe Price Associates et Ark Invest de Cathie Wood.

Dans « Squawk on the Street », Friar a déclaré que Nextdoor, basé à San Francisco, continuerait à se développer dans de nouveaux territoires, ce qui à son tour générerait plus de contenu pour la plate-forme. Elle a déclaré qu’elle continuerait d’investir à la fois dans les petites entreprises et dans sa technologie publicitaire exclusive pour soutenir sa monétisation et ses sources de revenus.

La plate-forme, créée en 2011, permet aux utilisateurs d’organiser des événements, d’alerter les voisins du danger et de diffuser des informations utiles telles que des annonces commerciales ou des actualités liées à la pandémie. Plus tôt cette année, Nextdoor a lancé une notification antiraciste après avoir longtemps été critiqué pour des commentaires racistes sur sa plateforme.

À côté est utilisé dans plus de 275 000 quartiers dans le monde et dans près d’un foyer américain sur trois, selon un communiqué de presse de l’entreprise.

« Nextdoor est le réseau social du quartier, tout comme LinkedIn est le réseau professionnel », a déclaré le fondateur de Khosla Ventures. Vinod Khosla a déclaré sur « Squawk on the Street », apparaissant aux côtés de Friar.

[Nextdoor] a (…) non seulement de forts effets de réseau, mais aussi de très forts effets locaux en ligne et hors ligne, qui sont très, très rares », a ajouté Khosla, tout en exprimant sa confiance dans les mesures de l’entreprise et la croissance potentielle future.

Friar, qui a été directeur financier de Square de 2012 à 2018, a déclaré que l’année dernière, Nextdoor avait vu ses utilisateurs actifs quotidiens augmenter de 50 %. Il a également signalé une accélération du revenu moyen par utilisateur, ou ARPU, au cours des premier et deuxième trimestres de cette année, a ajouté Friar.

Les augmentations de l’ARPU sont dues à l’engagement croissant des membres sur la plate-forme et à des plates-formes de technologie publicitaire plus sophistiquées, a déclaré Friar.

La société travaille également sur d’autres moyens d’augmenter ses revenus, a-t-elle ajouté, « en particulier autour du commerce local, des entreprises locales et des formats publicitaires vraiment intéressants que vous ne pouvez obtenir nulle part ailleurs ». Frère a noté la collaboration de Nextdoor avec les épiceries Moderna et Albertsons Companies sur une carte des emplacements des vaccins Covid.

« Seul Nextdoor peut transmettre ce message au niveau local et le concrétiser », a déclaré Friar.

Nextdoor, qui a été inclus dans les sociétés Disruptor 50 de CNBC en 2015, obtient une valorisation implicite de 4,3 milliards de dollars grâce à l’accord SPAC. En septembre 2019, la société était évaluée à un peu plus de 2 milliards de dollars, TechCrunch signalé à l’époque.

La fusion de Nextdoor avec SPAC de Khosla Ventures devrait être finalisée au quatrième trimestre 2021. La société se négociera sous le symbole boursier « KIND ».

– Reuters a contribué à cette histoire.