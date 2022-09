La réaction violente du marché à une inflation plus forte que prévu pourrait entraîner davantage de pertes.

L’investisseur Peter Boockvar pense que Wall Street s’attaque à une réalité douloureuse : l’inflation ne ralentit pas, donc la Réserve fédérale ne pivotera pas.

“Après la hausse des taux de la semaine prochaine, nous allons commencer à jouer un jeu dangereux avec l’état de l’économie. La prochaine hausse des taux ne sera que la deuxième fois en 40 ans que le taux des fonds fédéraux dépassera le précédent. pic dans un cycle de hausse des taux”, a déclaré mardi le directeur des investissements du Bleakley Advisory Group à “Fast Money” de CNBC. “Nous entrons dans des eaux dangereuses.”

Selon Boockvar, une hausse de 3/4 de point lors de la réunion de la Fed de la semaine prochaine est pratiquement une affaire conclue – malgré les signes de baisse des prix des matières premières et de ralentissement des prix des voitures d’occasion.

“Le BLS [Bureau of Labor Statistics] retarde dans la façon dont il capture cela. C’est pourquoi nous avons ce genre d’autoroute à deux voies avec les deux côtés allant dans des directions opposées », a déclaré Boockvar. « Nous avons rassemblé 200 points S&P au cours des quatre jours qui ont précédé aujourd’hui. [Tuesday] parce que les marchés poussent d’un côté, et le BLS n’a pas encore saisi cela. Malheureusement, la Fed est également à la traîne en termes de réaction. Ils conduisent aussi avec une mentalité de type rétroviseur.”

Les principaux indices sont tombés aux plus bas de juin 2020 après l’indice des prix à la consommation d’août [CPI] augmenté de 0,1 % à 8,3 % au cours de l’année écoulée. Une baisse significative des prix de l’essence n’a pas compensé la hausse des coûts du logement, de la nourriture et des soins médicaux. Selon Dow Jones, les économistes pensaient que l’indice chuterait de 0,1 %.

La hausse de l’inflation a incité Nomura à modifier officiellement ses prévisions de hausse des taux. Il s’attend maintenant à ce que la Fed relève ses taux d’un point entier lors de la prochaine réunion.

Boockvar, un contributeur de CNBC, ne s’attend pas à ce que la Fed aille aussi loin. Cependant, il prévient que les investisseurs devront encore faire face aux conséquences économiques de la destruction de la richesse à la baisse des bénéfices.

“Si les coûts de main-d’œuvre restent stables, s’ils continuent d’augmenter en même temps que les revenus commencent à ralentir face au ralentissement de l’économie, vous allez avoir de nouvelles réductions des estimations de bénéfices en même temps.” il a dit. “Je ne pense pas que ce marché se termine par un [p/e] multiples à 17x.”

Boockvar pense que les multiples seront finalement de 15x ou moins.

Le trader “Fast Money” de CNBC, Brian Kelly, voit également plus de problèmes pour les actions et l’économie, en particulier le logement.

“Nous voyons à peine les fissures dans le logement. Donc, à mesure que cela commence à baisser, les gens vont avoir l’impression d’avoir moins d’argent qu’avant… Et puis, nous ne savons pas ce que cela va faire pour l’économie », a-t-il dit. “Ce 75 [basis point rate hike] peut-être même une erreur. Nous savons qu’il y a un décalage.”

Et cela pourrait même être trop difficile à gérer pour l’économie.

“C’est une Réserve fédérale qui n’a pas pu augmenter les taux d’intérêt de 25 points de base en 2018 et a en fait transformé le marché en convulsion, et finalement ils ont dû revenir en arrière et commencer ce processus d’assouplissement”, Tim Seymour, un autre trader “Fast Money” , ajoutée. “Nous sommes partis d’un endroit où nous ne pouvions pas augmenter les taux même dans les bons moments et encore moins dans les moments difficiles.”

La prochaine réunion de la Fed aura lieu du 20 au 21 septembre.

