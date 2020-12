La prochaine génération d’EA Sports FIFA 21 est sortie pour les consoles PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S. EA Sports a publié une bande-annonce marquant la sortie, qui montre les graphismes améliorés du jeu FIFA 21 de nouvelle génération. La nouvelle bande-annonce, destinée aux consoles de prochaine génération, présente des joueurs de football de la prochaine génération, notamment Trent Alexander-Arnold, Eric Haaland, Kylian Mbappe, Jadon Sancho, Joao Felix, et plus encore.

La FIFA affirme que toutes les images utilisées dans les bandes-annonces sont des images du moteur du jeu. Étant donné qu’il n’y a que peu d’aperçus du gameplay, il est difficile de dire à quel point il s’est amélioré. Cependant, à première vue, les choses semblent beaucoup plus claires et détaillées. Les cinématiques montrent également des graphismes très améliorés. Les visages des joueurs semblent très réels et d’autres éléments semblent également super réalistes. Il y a une partie où l’on peut voir le reflet d’Eric Haaland à travers des gouttelettes d’eau, ce qui semble profiter du lancer de rayons. Dans l’ensemble, la bande-annonce a l’air fantastique et donne envie de jouer au nouveau jeu sur la nouvelle console.

FIFA 21 a été lancé le 6 octobre pour les consoles Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One. Alors que le jeu était disponible pour jouer sur PS5 et Xbox Series X | S depuis leur lancement, EA Sports a mis à niveau le jeu pour les consoles de nouvelle génération le 4 décembre. La prochaine génération de FIFA 21 pour les consoles PS5 et Xbox Series X | S tire parti de la nouvelle technologie dans les nouvelles consoles de jeu, y compris les haptiques améliorées du contrôleur PS5 DualSense, et plus encore.

EA Sports a introduit un double droit avec FIFA 21. Cela signifie que ceux qui achètent FIFA 21 sur leurs consoles PlayStation 4 et Xbox One n’auront pas à acheter le jeu séparément pour les consoles de nouvelle génération quand et s’ils en achètent une. Cliquez ici pour lire notre avis sur EA Sports FIFA 21.