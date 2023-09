Next Chapter Books d’Eastside Detroit trouve un domicile permanent | Culturel | Détroit

Cliquez pour agrandir RandiahCamille Green Jay et Sarah Williams, copropriétaires de Next Chapter Books.

Next Chapter Books se prépare pour son inauguration jeudi, mais il est déjà bien connu dans l’Eastside de Détroit.

Après avoir fonctionné comme pop-up à l’intérieur du théâtre d’Alger pendant plusieurs mois, la librairie indépendante a obtenu un emplacement physique au 16555 E. Warren Ave., à seulement un pâté de maisons du théâtre.

Les étagères du magasin regorgent de classiques nouveaux et légèrement utilisés de James Baldwin, Ralph Ellison et Zora Neale Hurston, ainsi que de livres pour enfants, de fiction, de livres de cuisine et bien plus encore. Une section dédiée aux auteurs locaux affiche fièrement les titres du poète lauréat du Michigan Nandi Comer, Terry Blackhawk, Anna Clark, MARS Marshall et Kelsey Ronan.

Les copropriétaires et couple marié Sarah et Jay Williams ont lancé le pop-up juste après Thanksgiving l’année dernière après avoir réalisé le manque de librairies indépendantes dans la région. Sarah raconte Horaires du métro ils ont choisi le quartier Eastside, en partie parce qu’elle a grandi près du quartier.

«J’avais définitivement des liens émotionnels avec le fait d’être ici quand j’étais enfant, d’entrer dans la bibliothèque de la succursale de Jefferson avec mes parents et de tomber amoureuse de la lecture là-bas», dit-elle. « Il y a des pages [Bookshop], nos amis ont 27th Letter, et il y a Book Suey à Hamtramck, mais entre Woodward et les Pointes, il n’y a pas de librairie indépendante à plein temps dans la ville. (Il y a aussi des libraires Source à Midtown.)

Next Chapter Books a eu une ouverture en douceur le 19 septembre et aura une grande ouverture le samedi 23 septembre. premier E. Warrenfest le jeudi 21 septembre, la librairie disposera d’une maison gonflable et d’un espace familial. Le festival célèbre les entreprises de la région et comprendra des food trucks, trois scènes de spectacles et une navette à arrêts multiples pour emmener les gens entre les magasins.

Les Williams forment un véritable couple d’amoureux des livres (Sarah se qualifie de « lectrice à deux poings »), mais ils se demandaient si les gens du quartier ressentaient le besoin d’une librairie ou se souciaient d’en avoir une à proximité. Ils ont eu confirmation, dit Sarah, lorsque Joe Rashid de la East Warren Development Corporation leur a dit qu’une librairie figurait parmi les cinq principales demandes des résidents dans les enquêtes communautaires.

«Cela nous a donné suffisamment de raisons de venir essayer», dit Sarah. « Les gens semblaient vraiment vouloir avoir une librairie ici, dans le quartier, mais nous avons aussi eu des gens de Jefferson Chalmers qui sont venus, vraiment de partout dans la ville, puis de Grosse Pointers qui sont également venus… C’est une communauté tellement dynamique avec tellement beaucoup de gens aiment où ils vivent mais [who] doivent partir d’où ils se trouvent pour faire une grande partie de leurs courses.

Cliquez pour agrandir RandiahCamille Green Le magasin physique Next Chapter Books se trouve sur E. Warren, à un pâté de maisons du théâtre Alger, où il fonctionnait autrefois comme un pop-up.

Le couple a obtenu l’espace sur E. Warren Avenue en avril et travaille depuis à sa mise en service. Ils organisent régulièrement des réunions de club de lecture dans le magasin depuis février, même si celui-ci n’est qu’à moitié terminé. La boutique prévoit également d’ajouter des événements réguliers comme des conférences d’auteurs, des lectures de poésie et des heures du conte pour les enfants.

Next Chapter Books partage l’espace avec Eastside Roasters, qui travaille à l’installation d’un café à l’arrière du bâtiment. Pour l’instant, ils ont une petite table installée devant le magasin pour un verre rapide ou un soda italien pour les visiteurs pendant qu’ils parcourent les étagères. A terme, Eastside Roasters disposera d’une entrée séparée de l’autre côté du bâtiment sur Kensington.

Sarah et Jay ont gagné un Subvention Motor City Match de 50 000 $ pour la librairie plus tôt cette année. Ils ont un bail de cinq ans pour l’espace, qui se trouve en face d’un nouveau complexe d’appartements à usage mixte appelé The Ribbon qui abritera Gajiza Dumplins. Le Ruban est encore en construction. Le restaurant populaire d’Afrique de l’Est Baobab Fare envisage d’ouvrir un deuxième emplacement juste en bas de la rue.

Au-delà des livres et du café, la boutique vend également des produits comme des T-shirts et des sacs fourre-tout imprimés par l’imprimerie de Midtown Ocelot, des cartes postales du collectif d’artistes de Détroit Live Coal Gallery et des produits de boulangerie de Been There Bake That, dirigé par le couple. fille.

« Ce qui est formidable dans une librairie physique, c’est non seulement de soutenir les entreprises locales et de garder cet argent dans la communauté, mais aussi de trouver le livre qui vous parle », explique Sarah. « J’aime quand les enfants viennent déjà dans la section enfants, et qu’ils se dirigent directement vers un livre et découvrent ce qui leur donne envie de lire… Pour moi, [reading is] juste un excellent moyen de développer ma compréhension des autres personnes et des expériences que je n’ai pas vécues.

Next Chapter Books est ouvert de 11 h à 17 h les mardi, mercredi et vendredi ; de 11h à 19h le jeudi ; et de 10h à 17h le samedi.

