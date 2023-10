Il a été largement mentionné que le manager des Giants de San Francisco, Bob Melvin, et sa solide réputation auprès d’anciens joueurs du Japon et de Corée, pourraient fournir un avantage en matière de recrutement pour sa nouvelle organisation lorsque l’as des Orix Buffaloes Yoshinobu Yamamoto et le voltigeur central vedette du KBO Jung-hoo Lee seront blanchis. négocier avec les équipes des ligues majeures.

Mais Melvin donnerait également aux Giants un avantage apparent s’ils ciblaient l’un des joueurs les plus importants aux États-Unis dans une cohorte d’agents libres peu profonde. Et si vous avez levé l’oreille sous un certain angle en écoutant le président des opérations baseball des Giants, Farhan Zaidi, parler mercredi, vous l’avez peut-être entendu plaider en faveur de retrouvailles potentielles avec un certain joueur de troisième but gagnant du Gold Glove qui a joué pour Melvin dans Oakland.

Matt Chapman aurait-il un sens à San Francisco ?

L’analyse au niveau de la surface serait non. Pas si vous croyez que le destin du joueur de champ intérieur recrue Casey Schmitt est de devenir un joueur de tous les jours. Pas si vous pensez que garder le troisième but libre pourrait devenir une sécurité importante pour Marco Luciano si le joueur de 21 ans ne peut pas exceller en tant qu’arrêt-court. Pas quand les Giants ont déjà le joueur de troisième but JD Davis sous le contrôle du club et s’alignent pour gagner environ 6 millions de dollars beaucoup plus abordables en arbitrage. Et pas quand Chapman et Davis sortent de ce qui semble être des saisons étrangement similaires.

Davis a atteint .248/.325/.413 avec 18 circuits et un 103 OPS+. Chapman a atteint .240/.330/.424 avec 17 circuits et un 108 OPS+ pour les Blue Jays de Toronto.

Les deux joueurs étaient des All-Stars adjacents en première mi-temps. Les deux joueurs ont connu des difficultés en août et septembre. Davis possédait un .866 OPS lorsqu’il a réussi son 10e circuit de la saison lors d’une victoire le 17 juin au Dodger Stadium. Chapman avait un OPS de .807 à la pause et menait la Ligue américaine avec 30 doubles. Après cela? Davis était une machine à retirer des prises qui a affiché un OPS de .635 avec huit circuits après le 17 juin. Chapman, peut-être en train de presser alors qu’il était à l’aube de l’agence libre, a eu un OPS de .663 après la pause et n’a réussi que cinq circuits en seconde période.

Chapman et Davis étaient coéquipiers à Cal State Fullerton. Ils sont également nés à un jour d’intervalle. Davis aura 31 ans le 27 avril. Le 31e anniversaire de Chapman arrivera le 28 avril. (Nous vous avions dit que cela deviendrait inquiétant.)

La défense est bien sûr un différenciateur. Chapman vient d’être nommé finaliste pour ce qui serait son quatrième Gold Glove. Au cours de deux de ces saisons, il a remporté le AL Platinum Glove, qui honore le meilleur joueur défensif de chaque ligue. Davis, dont la défense semblait considérablement améliorée avant la pause des All-Star, a régressé avec le gant dans une seconde période incohérente.

ALLER PLUS LOIN « Pas comme n’importe quel autre coéquipier » : Matt Chapman maintient les Blue Jays ensemble sur le terrain et en dehors

Voici un autre différenciateur qui pourrait obliger les Giants à considérer Chapman comme une mise à niveau claire en tant qu’agent libre : Chapman a participé à pas moins de 140 matchs au cours de ses cinq saisons complètes dans les ligues majeures. Dans trois d’entre eux, il a disputé au moins 150 matchs. La saison dernière mise à part, il n’a pas un long historique de ralentissement en seconde période. Et, comme l’a noté Zaidi, c’est le genre de joueurs durables et quotidiens qui manquaient cruellement aux Giants.

“Certains de nos joueurs qui étaient considérés comme All-Star pour la première moitié de la saison ont vraiment eu du mal pendant que nous traversions cette (seconde mi-temps) ralentissement”, a déclaré Zaidi, citant la fatigue comme facteur malgré le fait qu’aucun joueur de la position des Giants. a commencé plus que les 117 matchs de Thairo Estrada. « Alors, faut-il changer nos méthodes ? Devons-nous changer la façon dont nous évaluons les joueurs et le personnel pour nous concentrer sur les gars qui ont montré leur capacité à terminer la saison en force ?

“Nous examinons à la fois l’approche offensive, mais aussi simplement la condition physique et nous assurons d’avoir un groupe de joueurs qui peuvent être forts pendant les six mois de la saison.”

Zaidi n’a distingué aucun joueur. Il n’était pas obligé. Davis, à son honneur, a évité la liste des blessés malgré une grave entorse à la cheville qui a coïncidé avec le début de son ralentissement – ​​il l’a blessé en glissant vers le troisième but lors d’un match à St. Louis. Il a participé à 144 matchs, un sommet pour l’équipe, et s’est rendu disponible pour jouer toute la saison – jusqu’au moment où, le 27 septembre, il a subi une épaule partiellement séparée, se blessant à nouveau lors d’une autre glissade vers le troisième but alors qu’il tentait de revenir en arrière. le sac.

Chapman a également subi une blessure en seconde période, se rendant brièvement en IL avec une entorse au doigt que les Blue Jays ont déclaré avoir subie dans la salle de musculation. Chapman a subi une opération à la hanche qui a également mis fin à la saison 2020 déjà abrégée.

Vous ne pouvez pas pénaliser Davis pour des blessures anormales. Vous ne pouvez pas non plus lui reprocher de ne pas avoir eu la chance de jouer tous les jours pendant la majeure partie de son temps avec les Astros de Houston et les Mets de New York. Mais le simple fait est qu’il n’a pas démontré le même volume de travail que Chapman. Avant 2022, Davis n’avait pas participé à plus de 115 matchs au cours d’une saison.

Voici l’autre raison pour laquelle une poursuite de Chapman pourrait faire partie des plans des Giants pendant l’intersaison : il est un éminent frappeur agent libre qui pourrait en fait être motivé à signer avec eux. En plus de Melvin, Chapman retrouverait l’un de ses mentors, l’entraîneur de base et ancien joueur de troisième but des Giants All-Star, Matt Williams, qui devrait rejoindre l’équipe d’entraîneurs des Giants avec le directeur associé/entraîneur de banc Ryan Christenson, qui a dirigé Chapman. dans les ligues mineures avant de rejoindre le staff des ligues majeures des A.

Les Giants ne peuvent pas perdre une autre intersaison à courir après des joueurs qu’ils ont une faible chance de signer. Chapman est un client de Scott Boras, alors ne comptez pas sur lui pour signer avec qui que ce soit à prix réduit. Mais si Chapman souhaite légitimement devenir un géant, il devient alors une quête opportuniste. Surtout s’il n’est pas la tête d’affiche de ce dont les fans des Giants auront besoin pour être une intersaison audacieuse.

Il existe également une autre façon de cadrer cette analyse Chapman/Luciano. C’est un point qui m’a été soulevé par Melissa Lockard, qui connaît mieux que quiconque les A de l’ère Chapman. La portée et la capacité de Chapman au troisième but étaient si importantes à Oakland qu’elles ont stabilisé tout le côté gauche du champ intérieur. On se demandait si Marcus Semien, qui a joué deuxième et troisième avec les White Sox de Chicago, avait les compétences nécessaires pour être un arrêt-court de tous les jours – tout comme certains éclaireurs ont prédit un départ de l’arrêt-court pour Luciano depuis son adolescence. Chapman n’a peut-être pas la même portée qu’à 26 ans. Mais pour une équipe comme les Giants qui dispose d’un personnel orienté vers le contact et le ballon de fond, il ne suffira pas de s’appuyer sur un jeune arrêt-court dont le plafond défensif semble être la compétence à ce poste. Luciano ou Schmitt ou quiconque que les Giants recruteront pour jouer à l’arrêt-court aura besoin de toute l’aide possible. Le meilleur joueur de troisième but défensif de la ligue au cours de la dernière demi-décennie est un bon point de départ.

Encore une chose : peut-être que la signature de Chapman permettrait aux Giants d’échanger Davis à une équipe ayant besoin de joueurs de coin, les Brewers de Milwaukee étant en tête de cette liste. Bon sang, étant donné la durée du contrat que Chapman est susceptible de commander, les Giants pourraient également être disposés à inclure Schmitt et/ou Luciano dans les bons métiers.

Mais maintenant, nous commençons à nous plonger dans la fanfiction. Alors peut-être que la discussion devrait s’arrêter là.

À moins que vous vouliez parler de la façon dont la présence de Melvin pourrait faire de son as gaucher à San Diego, Blake Snell, une quête intrigante d’agent libre. Et, dans un an, Juan Soto aussi.



Alyssa Nakken restera probablement dans l’équipe des Giants dans une certaine mesure. (Darren Yamashita / USA aujourd’hui)

Quant au reste de l’équipe d’entraîneurs de Melvin, Zaidi a déclaré qu’il s’attend à plus de clarté d’ici une semaine ou deux. Même si l’actuel entraîneur de banc Kai Correa est l’un des deux seuls entraîneurs de l’ancien manager Gabe Kapler à avoir un contrat pour la saison prochaine (l’entraîneur des frappeurs Justin Viele est l’autre), il était prévu que les Giants autorisent Correa à parler à d’autres. clubs sur les emplois dans les ligues majeures.

L’un des entraîneurs de Kapler est une garantie pour un futur rôle au sein de l’équipe : l’entraîneur adjoint Alyssa Nakken est entrée dans l’histoire lorsqu’elle est devenue la première femme à passer un entretien officiel pour un poste de direction dans une ligue majeure. Zaidi a déclaré que Nakken avait fait une impression positive au cours du processus.

“Nous avons beaucoup parlé de l’importance des relations avec les joueurs, de la nécessité d’obtenir leur confiance”, a déclaré Zaidi. « Dans le cadre social de notre club-house, elle était l’une des personnes les plus importantes. Les joueurs lui faisaient vraiment confiance, ils lui faisaient vraiment confiance, qu’il s’agisse de jeunes joueurs ou de joueurs de longue date. Au-delà de ses réalisations et de sa carrière de joueuse (à Sacramento State), il y a les éléments fondamentaux du coaching. Je pense qu’elle a bien réussi ces dernières années.

Zaidi a déclaré avoir entendu dire que Nakken n’avait pas l’expérience nécessaire pour être un candidat légitime. Il n’était que trop impatient de s’y opposer.

“Prenez quelqu’un comme Craig Counsell, qui est l’un des meilleurs managers du jeu et qui mérite toute l’attention qu’il reçoit”, a déclaré Zaidi. « Il n’avait entraîné ni dirigé nulle part lorsqu’il est devenu manager des Brewers. Il a pris le relais et il a fait un travail incroyable. Alors qu’Alyssa est entraîneur avec nous depuis quatre ans et c’est une durée décente. Je pense que nous reconnaissions beaucoup de ses compétences interpersonnelles et, franchement, nous savions que notre prochain manager devait être fort dans les relations personnelles, fort dans les relations avec les joueurs. Elle était aussi bonne que n’importe quel membre de notre équipe avec ça. C’est pourquoi nous avons estimé qu’elle méritait cette interview.

Les Giants n’ont interviewé que deux candidats externes avant d’avoir accès à Melvin : l’entraîneur de l’enclos des releveurs/contrôle qualité des Seattle Mariners, Stephen Vogt, et l’entraîneur du banc des Yankees de New York, Carlos Mendoza. Les deux hommes devraient être des candidats de haut niveau pour le poste de manager à Cleveland.

Pourquoi les Padres de San Diego n’ont-ils pas demandé une compensation comme condition pour accéder à la demande des Giants d’interviewer Melvin ?

Eh bien, les Padres n’avaient pas beaucoup de poids. L’ensemble de l’industrie était au courant de la discorde entre Melvin et le directeur général AJ Preller. Et d’ailleurs, les Giants viennent de libérer les Padres d’une obligation salariale de 4 millions de dollars. Peu de temps après que les Giants ont présenté Melvin dans leur stade de baseball au bord de l’eau, Preller a tenu une réunion avec les membres des médias des Padres. Il a tenté de mettre en lumière la situation.

“Je ne voulais pas vraiment brouiller le processus et m’impliquer dans une dispute à propos d’un joueur ou quelque chose comme ça”, a déclaré Preller. “Je pense qu’il s’agissait davantage de ce qui est juste, et nous avons finalement décidé : ‘Hé, lui donner au moins la capacité d’entendre et de prendre une décision’… Je pense que nous avons pensé que c’était la bonne chose à faire. Il y a quelques années, nous n’avions pas besoin de compensation pour l’amener ici (d’Oakland alors qu’il lui restait un an de contrat). Et nous avons finalement décidé de ne rien demander au retour.

Il est désormais évident que l’influence de Buster Posey sur les Giants se fera sentir au-delà des réunions trimestrielles du conseil d’administration. Il a l’oreille du président Greg Johnson et, même s’il n’est pas du genre à élever la voix, sa perspective solide permet de couper le bruit. Melvin, lors de sa conférence de presse d’introduction mercredi, a clairement indiqué que Posey aurait également son oreille.

Même si cela peut prendre un certain temps pour s’y habituer. Melvin a plaisanté en disant qu’il avait passé plus d’une décennie à regarder Posey dans un contexte différent et moins apprécié.

“Au fait, j’ai finalement pu parler à Buster Posey”, a déclaré Melvin, dont le processus d’entretien condensé comprenait un face-à-face avec Posey et Greg Johnson lundi. «Je n’ai jamais parlé à Buster Posey depuis toutes ces années. Et tu sais quoi? C’est une bonne chose. Parce qu’il voulait gagner, jouer et concourir, et non être l’ami de quelqu’un. Et donc quand nous avons parlé l’autre jour, c’était une expérience formidable parce que tout d’un coup, j’avais l’impression de le connaître. Alors qu’avant, je ne l’aimais pas. Il est tellement pénible. Tout le temps. Qu’il s’agisse de gros circuits, ou que vous obteniez deux frappes sur lui et qu’il tire le ballon dans l’autre sens, c’est comme : “Allez, fais un retrait dans une situation importante.”

“Donc j’aime beaucoup Buster Posey maintenant.”

(Photo du haut de Melvin et Chapman à Oakland en 2019 : Michael Zagaris / Oakland Athletics / Getty Images)