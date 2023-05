La possibilité que le COVID-19 ait pu fuir d’un laboratoire chinois ne doit pas être exclue, a déclaré un ancien scientifique du gouvernement chinois.

Le professeur George Gao, ancien chef de la Chine Center for Disease Control (CDC), a déclaré au podcast Fever: The Hunt for de la BBC Radio 4 COVID Origine : « Vous pouvez toujours soupçonner quelque chose. C’est de la science. N’excluez rien. »

Cela contraste avec la position du gouvernement chinois, qui rejette toute suggestion selon laquelle le virus pourrait provenir d’un laboratoire de Wuhan.

Wuhan – la ville où le virus a été détecté pour la première fois – abrite l’un des meilleurs laboratoires nationaux chinois connus pour avoir passé des années à étudier les coronavirus.

Le professeur Gao a joué un rôle clé dans la réponse à la pandémie et dans les efforts pour retracer son origine.

Le COVID 19 la théorie des fuites de laboratoire a refait surface plus tôt cette année en février lorsque le Le directeur du FBI a déclaré c’est de là qu’il est « très probablement » originaire.

Mais de nombreux scientifiques affirment que le poids de la preuve suggère qu’une origine naturelle – la virus se propager des animaux aux humains – est le scénario le plus probable.

Dans un rapport vu par le Wall Street Journal, quatre autres NOUS les agences ont convenu avec le FBI et ont déclaré qu’une fuite de laboratoire était probablement le résultat d’une transmission naturelle.

Deux autres agences restent officiellement indécises, a ajouté le Journal.

Le professeur Gao a déclaré à la BBC qu’une enquête officielle sur l’Institut de virologie de Wuhan avait été menée et que « ce laboratoire avait été revérifié par les experts dans le domaine ».

Il a ajouté: « Je pense que leur conclusion est qu’ils suivent tous les protocoles. Ils n’ont trouvé (aucun) acte répréhensible. »

Qu’a dit la Chine à propos de la « fuite du laboratoire » ?

« La soi-disant » fuite de laboratoire « est un mensonge créé par les forces anti-chinoises. Elle est politiquement motivée et n’a aucune base scientifique », a déclaré l’ambassade de Chine au Royaume-Uni à la BBC.

Plus tôt cette année, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré que l’implication de la communauté du renseignement américain était une preuve suffisante de la « politisation de la recherche d’origine ».

« En ressassant la théorie des fuites de laboratoire, les États-Unis ne réussiront pas à discréditer la Chine, et au lieu de cela, cela ne fera que nuire à sa propre crédibilité », a déclaré Mme Mao.

« Nous exhortons les États-Unis à respecter la science et les faits (…) à cesser de transformer la recherche d’origine en quelque chose qui relève de la politique et du renseignement, et à cesser de perturber la solidarité sociale et la coopération en matière d’origine », a-t-elle ajouté.

Quand le COVID-19 a-t-il commencé à se propager ?

Selon le site Web du gouvernement britannique, en décembre 2019, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a été informée d’un groupe de cas de pneumonie de cause inconnue détectés dans la ville de Wuhan, en Chine.

En janvier 2020, il a été annoncé qu’un nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) avait été identifié à partir d’échantillons de patients.

Un mois plus tard, le virus a été officiellement nommé SARS-CoV-2 et la maladie causée par celui-ci a été nommée COVID-19.

Selon l’OMS, environ 336,8 millions d’années de vie ont été perdues dans le monde en raison de la pandémie.