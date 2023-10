19 octobre 2023 —NewVue, Inc., en cherchant à répondre à la pénurie croissante de radiologues et à la culture de stress élevé de la communauté de l’imagerie médicale, a annoncé le dévoilement d’EmpowerSuite. Dans une déclaration écrite détaillant le lancement, la société de technologie de flux de travail en radiologie a noté que son centre de commande numérique révolutionnaire pour radiologues intégré au PACS soutient les radiologues en améliorant l’efficacité du flux de travail et la satisfaction au travail.

La plateforme cloud native utilise une IA de pointe pour résumer les données cliniques et équilibrer les préférences de lecture des radiologues avec la demande de charge de travail, en adoptant une approche holistique et conviviale unique pour les radiologues en matière de charge de travail et de reconnaissance des radiologues. Ce faisant, rapporte l’entreprise, la solution va au-delà du suivi traditionnel des RVU, en reconnaissant toutes les facettes des contributions d’un radiologue, telles que la collaboration et l’apprentissage par les pairs.

EmpowerSuite de NewVue utilise l’IA pour centraliser et résumer les données des patients provenant de systèmes disparates, y compris les résultats des algorithmes d’IA, et intègre les flux de travail cliniques, administratifs et réglementaires essentiels tels que le suivi des résultats, les consultations et l’apprentissage par les pairs.

« Les radiologues en exercice sont confrontés à des charges de travail écrasantes en raison du vieillissement des patients, des listes de travail de type chaîne de production et de la croissance du volume d’imagerie », explique Kyle Lawton, co-fondateur de NewVue, soulignant que l’augmentation des données et des outils cliniques peut être écrasante. Il a continué, « Les radiologues doivent s’appuyer sur le DSE et d’autres systèmes pour obtenir le contexte clinique de chaque patient. L’EmpowerSuite résout ce problème en fournissant des informations essentielles résumées et adaptées aux besoins du radiologue dans une interface intuitive de type cockpit, réduisant ainsi le stress des radiologues et leur permettant de se concentrer sur ce qu’ils font le mieux.

Pour chaque cas de patient, le centre de commande unifié d’EmpowerSuite présente aux radiologues un résumé clinique simple généré par l’IA et une chronologie longitudinale, qui met en évidence les rencontres cliniques pertinentes. Sont également affichés les considérations cliniques suggérées par l’IA, le suivi recommandé et les références de cas. En outre, a noté la déclaration écrite de sa technologie nouvellement lancée, La liste de travail innovante d’EmpowerSuite permet aux radiologues de définir leurs modes de lecture d’examen préférés, puis de définir la couverture pour l’ensemble du groupe de lecture. Le système permet également une attribution intelligente et équilibrée d’autres examens hautement prioritaires en fonction de critères tels que la criticité, le SLA et le flux de travail spécifique au site.

« Reconnaître et récompenser les réalisations des radiologues est primordial, en particulier parce qu’ils travaillent souvent isolés des patients et de leurs pairs », déclare Mike Moore, co-fondateur de NewVue. « Il a en outre noté : « L’approche innovante d’EmpowerSuite rationalise non seulement le flux de travail en radiologie, mais favorise également la motivation et la reconnaissance par les pairs grâce à des mesures de performance personnelle. La plateforme intègre des éléments de gamification pour améliorer la satisfaction au travail, stimuler la productivité et encourager la collaboration.

La plateforme propose également une suite analytique complète qui surveille la disponibilité des radiologues en temps réel et s’ajuste en conséquence. Cela permet une visibilité administrative inégalée et la capacité de gérer à la fois la reconnaissance des performances et les demandes de personnel de manière positive et proactive.

NewVue, basé à Tampa, en Floride, apporte l’expertise et l’innovation de l’ancienne équipe du logiciel de radiologie peerVue à EmpowerSuite. Acquis par McKesson en 2012, peerVue a réinventé les flux de travail réglementaires et de qualité en radiologie et jouit désormais de la confiance de milliers de prestataires de radiologie dans le monde entier.

Plus d’information: https://www.newvue.ai/